شب تلخ کین و بلینگام پس از برخورد به دیوار غنا

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلستان در شبی که مالکیت توپ و میدان را در نیمه اول کاملاً در اختیار داشت، در باز کردن کلاف سردرگم خط دفاعی غنا کاملاً ناتوان نشان داد. شلیک ضربه ایستگاهی دکلان رایس به آسمان و بلاک شدن ضربه هری کین، تنها دستاورد سه‌شیرها در ۴۵ دقیقه نخست بود تا آن‌ها بدون حتی یک شلیک در چارچوب به رختکن بروند.

با آغاز نیمه دوم، قفل حملات انگلستان کمی باز شد و آنتونی گوردون و هری کین دروازه‌بان غنا را وادار به واکنش کردند، اما تعویض‌های توماس توخل و ورود مهره‌هایی چون بوکایو ساکا و مورگان راجرز نیز در ابتدا گره‌گشا نبود. اوج هیجان بازی در پنج دقیقه پایانی رقم خورد؛ جایی که ابتدا شوت تماشایی ساکا توسط بنجامین اساره مهار شد و در ادامه، ضربه سر نیکو اورایلی به تیرک دروازه برخورد کرد تا در برگشت، هری کین در موقعیتی ایده‌آل توپ را به طاق آسمان بکوبد و بازی با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

نمرات بازیکنان انگلستان

خط دروازه و دفاع

جوردن پیکفورد (۶/۱۰): دروازه‌بان انگلستان شب فوق‌العاده آرامی را سپری کرد و ندرتاً به چالش کشیده شد. او البته در نیمه دوم کمی خوش‌شانس بود که خروج انتحاری و برخوردش با آدو جریمه سنگینی به همراه نداشت.

ریس جیمز (۵/۱۰): ارسال‌های او به درون محوطه جریمه غنا فاقد کیفیت و دقت لازم بود، هرچند در فاز دفاعی توانست تا حدودی در مهار اسمنیو موفق ظاهر شود.

ازری کونسا (۶/۱۰): در ساختار بازی‌سازی انگلستان از عقب زمین بارها صاحب توپ شد. او به ندرت توسط خط حمله غنا آزار دید، اما خوش‌شانس بود که بالا رفتن پرچم کمک‌داور به نشانه آفساید، خطای مشکوک او روی آدو را پنهان کرد.

مارک گِهی (۶/۱۰): در بازگشت دوباره به ترکیب اصلی اشتباه خاصی مرتکب نشد؛ هرچند وظیفه او در این دیدار صرفاً در به گردش درآوردن توپ خلاصه می‌شد. ضربه سر او در اواخر بازی از روی خط دروازه غنا برگشت داده شد.

جد اسپنس (۷/۱۰): حضور او در پست دفاع چپ یک سورپرایز بزرگ بود اما عملکرد موفقی به‌ویژه در کارهای دفاعی ارائه داد و در اواسط نیمه دوم تعویض شد.

خط میانی

الیوت اندرسون (۵/۱۰): در جنگ‌های تن‌به‌تن میانه میدان بارها کم آورد و از خلاقیت لازم برای باز کردن عمق لایه‌های دفاعی غنا ناتوان بود. او همچنین دو موقعیت خوب ضربه سر را به راحتی هدر داد.

دکلان رایس (۵/۱۰): با روزهای اوج خود فاصله زیادی داشت. هرچند در دقایق ابتدایی هماهنگی خوبی با گوردون نشان داد، اما به مرور، اشتباهات به بازی او رسوخ کرد. دریافت کارت زرد، شعاع حرکتی او در کارهای دفاعی را محدود کرد و ضربات ایستگاهی او نیز کیفیت ثابت و قابل قبولی نداشت.

جود بلینگام (۵/۱۰): در چند صحنه تلاش کرد با استارت‌های تند و تیز خود پشت سر هری کین صاحب توپ شود و چند تکل محکم هم زد، اما در فواصل طولانی از جریان مسابقه محو شد.

خط حمله

نونی مادوئکه (۵/۱۰): در دقایق اولیه با سرعت خود به حملات انگلستان شتاب داد، اما در تقابل‌های یک در مقابل یک اصرار عجیبی به عقب‌نشینی داشت. انتقال او به جناح چپ در نیمه دوم نیز تغییر مثبتی ایجاد نکرد.

هری کین (۳/۱۰): شاید مقصر اصلی این نمره ضعیف نبود سرویس‌دهی مناسب از سوی هافبک‌ها باشد، اما او اصلاً در جریان بازی مشارکت نداشت. با این حال، کین در اواخر مسابقه یک فرصت طلایی و دروازه‌ای خالی را برای پیروزی در اختیار داشت که شلیک خود را به شکلی عجیب به بالای تیرک فرستاد.

آنتونی گوردون (۴/۱۰): نسبت به دیدار مقابل کرواسی بیشتر صاحب توپ شد، اما هنگام تصاحب توپ موقعیت خاصی خلق نکرد و در فاز دفاعی نیز چند بار مرتکب اشتباه شد تا پیش از اواسط نیمه دوم تعویض شود.

بازیکنان ذخیره و سرمربی

بوکایو ساکا (۷/۱۰): پس از ورود به زمین به جای گوردون، جان تازه‌ای به جناحین انگلستان بخشید و با یک شوت سرکش از پشت محوطه جریمه، دروازه‌بان غنا را وادار به زیباترین سیو مسابقه کرد.

نیکو اورایلی (۶/۱۰): بسیار بدشانس بود که ضربه سر تماشایی‌اش در دقایق پایانی به تیرک افقی دروازه برخورد کرد و گل نشد.

مورگان راجرز (۶/۱۰): پس از جانشینی بلینگام، با چند دریبل ویرانگر و خطرناک خط دفاعی حریف را به هم ریخت.

ابرچی ازه (۵/۱۰): در طول ۲۰ دقیقه حضورش در زمین، در خلق یک موقعیت متمایز و چشمگیر ناکام بود.

مارکوس رشفورد (بدون نمره): در ۱۰ دقیقه پایانی به میدان آمد و پرانرژی نشان داد، هرچند مرتکب چند خطای پیاپی شد.

توماس توخل (۴/۱۰): تیم این مربی آلمانی فاقد شدت و بی‌رحمی لازم برای درهم‌شکستن دفاع لایه‌ای و فشرده غنا بود. به نظر می‌رسید او می‌توانست بسیار سریع‌ و فعالانه‌تر دست به تعویض بزند. توخل در ادامه راه جام جهانی چالش‌های تاکتیکی زیادی برای حل کردن خواهد داشت.

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