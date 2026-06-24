واکنش بلینگام به مورینیو: از حضور او خوشحالم

به گزارش ایلنا، جود بلینگام با وجود تلاش فراوان در دیدار برابر غنا، نتوانست مانع توقف انگلیس در دومین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شود. با این حال، ستاره ۲۲ ساله سه‌شیرها پس از پایان مسابقه درباره شرایط جدید باشگاهی خود نیز صحبت کرد.

بلینگام در گفت‌وگو با شبکه DAZN درباره حضور ژوزه مورینیو روی نیمکت رئال مادرید اظهار داشت: «او یک مربی بزرگ و درجه‌یک است و از حضورش بسیار خوشحالم.»

هافبک انگلیس همچنین درباره خریدهای جدید رئال مادرید گفت: «از این انتقال‌ها خوشحالم. بازیکنان جدید کیفیت بالا و تجربه زیادی دارند. در حال حاضر تمام تمرکزم روی تیم ملی انگلیس است، اما از فعالیت‌های باشگاه در بازار نقل‌وانتقالات رضایت دارم.»

بلینگام در واکنش به نگرانی هواداران انگلیس پس از تساوی بدون گل برابر غنا نیز گفت: «به آن‌ها می‌گویم آرام باشند. ما از همین حالا به بازی بعدی فکر می‌کنیم.»

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