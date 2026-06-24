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تولد ۳۹ سالگی مسی در اوج و یک هدیه جالب

تولد ۳۹ سالگی مسی در اوج و یک هدیه جالب
کد خبر : 1803818
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لیونل مسی پس از درخشش مقابل اتریش و ثبت هجدهمین گل خود در جام جهانی، با عبور از رکورد میروسلاو کلوزه به تنهایی در صدر گلزنان تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفت و در آستانه ۳۹ سالگی، فصل دیگری از تاریخ‌سازی خود را رقم زد.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی با دبل مقابل اتریش در پیروزی ۲ بر صفر آرژانتین، یک رکورد تاریخی دیگر را به نام خود ثبت کرد و با رسیدن به ۱۸ گل، بالاتر از میروسلاو کلوزه آلمانی در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی ایستاد.

فوق‌ستاره آرژانتینی در حالی این رکورد را به ثبت رساند که هواداران آلبی‌سلسته همچنان رویای تکرار قهرمانی جهان را در سر دارند؛ افتخاری که در صورت تحقق، پس از قهرمانی سال ۲۰۲۲ به یکی از نادرترین دستاوردهای تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.

مسی امروز چهارشنبه، در حالی سی‌ونهمین سال زندگی خود را در اردوی تیم ملی آرژانتین جشن می‌گیرد که هم‌تیمی‌هایش برای او تدارک ویژه‌ای دیده‌اند و نام او بیش از هر زمان دیگری در تاریخ فوتبال جاودانه شده است.

کاپیتان آرژانتین علاوه بر رکورد بیشترین گل زده در مراحل نهایی جام جهانی، با ۲۸ بازی، بیشترین تعداد حضور در این مسابقات را نیز در اختیار دارد. او همچنین با ۱۸ پیروزی، رکورددار بیشترین برد در تاریخ جام جهانی است و با ۲۴۸۹ دقیقه حضور در میدان، بیشترین زمان بازی در این رقابت‌ها را نیز به نام خود ثبت کرده است.

آرژانتین با حضور مسی برای ششمین دوره متوالی از مرحله گروهی جام جهانی عبور کرده است. پس از ناکامی برابر آلمان در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ و حذف مقابل فرانسه در سال ۲۰۱۸، آلبی‌سلسته در سال ۲۰۲۲ به قهرمانی رسید و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با ستاره کهنه‌کار خود، یکی از مدعیان اصلی فتح جام به شمار می‌رود.

 

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