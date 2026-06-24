به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های مهیج جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال (VNL)، علاقه‌مندان به ورزش طی امروز و فردا شاهد تقابل‌های بسیار حساسی خواهند بود. برنامه کامل این مسابقات جذاب به شرح زیر است:

نبردهای داغ روز اول (چهارشنبه ۳ تیر)

کانادا - سوئیس (ساعت ۲۲:۳۰): یک دوئل تمام‌عیار میان سرعت و تکنیک فوتبال آمریکای شمالی و نظم ساختاریافته سوئیسی‌ها؛ نتیجه این مسابقه نقشی حیاتی در تعیین تیم‌های صعودکننده این گروه به دور حذفی دارد.

قطر - بوسنی و هرزگوین (ساعت ۲۲:۳۰) : عنابی‌پوشان قطر به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در یک بازی سخت به مصاف تیم فیزیکی و قلدر بوسنی می‌روند؛ نبردی که برای هر دو تیم حکم فینال را دارد.

والیبال ایران - فرانسه (لیگ ملت‌ها): آسمان‌خراش‌های والیبال ایران در هفته دوم مسابقات، رو در روی خروس‌های مدعی و قدرتمند فرانسه قرار می‌گیرند؛ جایی که ملی‌پوشان ایران برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود نیاز مبرمی به امتیازات این بازی بزرگ دارند.

آتش‌بازی بامداد و شامگاه روز دوم (پنج‌شنبه ۴ تیر)

برزیل - اسکاتلند (ساعت ۰۱:۳۰ بامداد): سلسائو با تمام ستاره‌های کهکشانی خود در یک بازی جذاب به مصاف ارتش سخت‌کوش اسکاتلند می‌رود. برزیلی‌ها برای تثبیت صدرنشینی و خط و نشان کشیدن برای رقبا به میدان می‌آیند.

مراکش - هائیتی (ساعت ۰۱:۳۰ بامداد) : شیرهای اطلس که به عنوان قدرت اول آفریقا شناخته می‌شوند، در این مسابقه فرصت خوبی دارند تا با ارائه یک بازی تهاجمی مقابل هائیتی، گام بلندی برای صعود بردارند.

مکزیک - چک (ساعت ۰۴:۳۰ بامداد): آزتک‌ها در استادیوم خانگی خود و با حمایت کرکننده هواداران مکزیکی، به مصاف تیم سرسخت و تاکتیکی جمهوری چک می‌روند؛ یک بازی با پتانسیل جنجال و جذابیت بالا.

کره جنوبی - آفریقای جنوبی (ساعت ۰۴:۳۰ بامداد): ببرهای تند و تیز آسیا برای دیکته کردن سرعت خود به حریف قدرتمند و فیزیکی آفریقایی‌شان صف‌آرایی می‌کنند.

آلمان - اکوادور (ساعت ۲۳:۳۰): مانشافت و ماشین جنگی ژرمن‌ها در یک تقابل تاکتیکی و سنگین مقابل نماینده چموش و سرعتی آمریکای جنوبی (اکوادور) قرار می‌گیرد که می‌تواند یکی از زیباترین بازی‌های این دور باشد.

ساحل عاج - کوراسائو (ساعت ۲۳:۳۰): فیل‌های ساحل عاج با تکیه بر قدرت بدنی بالا به مصاف شگفتی‌ساز این دور یعنی کوراسائو می‌روند؛ تیمی که با درخشش گلر خود الوی روم، اصلاً حریف دست و پا بسته‌ای نخواهد بود.

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