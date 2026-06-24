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مدافع تیم ملی ایران در ویترین فضایی‌ها

اینبار شجاع خلیل زاده در کنار لیونل مسی، امباپه و کریس! (عکس)

اینبار شجاع خلیل زاده در کنار لیونل مسی، امباپه و کریس! (عکس)
کد خبر : 1803804
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انتخاب برترین‌های دور دوم جام جهانی

بعد از حضور رامین رضاییان در بین برترین‌های دور اول جام جهانی، نمایش بی نقص شجاع خلیل زاده، او را در جمع برترین‌های دور دوم در کنار ستاره‌های صاحبنام فوتبال ایران قرار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دور دوم جام جهانی با ثبت یک رکورد جدید همراه بود: لیونل مسی به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی با ۱۸ گل شناخته شد. این ستاره آرژانتینی در ترکیب بهترین‌های این دور قرار دارد.

در میان بدترین‌ها، نام موسلرا، دروازه‌بان اروگوئه به چشم می‌خورد که در دو گل دریافتی تیمش نقش داشت و همچنین انر والنسیا که در تساوی اکوادور و کوراسائو عملکرد ضعیفی داشت.

در این دور، الوی روم دروازه‌بان کوراسائو با ۱۵ سیو، نقش کلیدی در کسب اولین امتیاز تیمش در تاریخ جام جهانی ایفا کرد. در خط دفاع، دامفریس از هلند با دو پاس گل در پیروزی قاطع تیمش برابر سوئد، یکی از بهترین‌ها بود. همچنین ایتاکورا از ژاپن و خلیل‌زاده از ایران با عملکرد عالی خود در خط دفاع، نقش مهمی در موفقیت تیم‌هایشان ایفا کردند.

در خط میانی، دی‌یونگ از هلند و برونو گیمارش از برزیل به عنوان بهترین‌های این بخش شناخته شدند. مسی نیز با دو گل و نمایش درخشان خود در پیروزی آرژانتین برابر اتریش، نامش را در تاریخ جام جهانی ثبت کرد.

در خط حمله، گاکپو از هلند و کریستیانو رونالدو از پرتغال با دو گل و نمایش‌های تاثیرگذار خود، درخشیدند. در مقابل، موسلرا و والنسیا با عملکرد ضعیف خود در این دور، انتقادات زیادی را متوجه خود کردند.

اینبار شجاع خلیل زاده در کنار لیونل مسی، امباپه و کریس! (عکس)

در دور اول این رقابت‌ها، رامین رضاییان با ثبت یک گل و یک پاس گل برابر نیوزیلند، به عنوان یکی از برترین بازیکنان معرفی شد. اما در دور دوم این شجاع خلیل زاده بود که با نمایشی بی‌نقص در جدال با بلژیک و مشارکت در دفع حملات پرتعداد حریف صاحبنام، به عنوان ستاره این دور در کنار دیگر بازیکنان تاثیرگذار قرار گرفت. نمایش علیرضا بیرانوند هم به شکلی بود که می‌توانست نامش در این بخش قرار گیرد اما عملکرد و سیوهای بیشتر الوی روم گلر کوراسائو که اولین امتیاز تاریخ این کشور در جام جهانی را در پی داشت، او را جلوتر از شماره یک ایران قرار داد.

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