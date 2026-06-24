آنچلوتی به دنبال پایان انتظار ۲۴ ساله برزیل برای قهرمانی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، آنچلوتی در کنفرانس خبری خود در میامی، به سوالات خبرنگاران درباره وضعیت نیمار و وینیسیوس جونیور پاسخ داد. نیمار، که به تازگی از مصدومیت بازگشته، برای نخستین بار در سه سال اخیر با پیراهن زرد برزیل به میدان خواهد رفت. آنچلوتی درباره او گفت: «او آماده است. این هفته تمرینات خوبی داشت و از نظر جسمانی در شرایط مناسبی قرار دارد.»

آنچلوتی همچنین به درخشش وینیسیوس اشاره کرد و گفت: «او در دو بازی اخیر دو گل به ثمر رسانده و نقش کلیدی در موفقیت‌های تیم دارد. ما باید از او به بهترین نحو استفاده کنیم.»

سرمربی برزیل با احترام به حریف خود، اسکاتلند، اظهار داشت: «این یک بازی دشوار خواهد بود. اسکاتلند تیمی با کیفیت و منظم است و بازیکنان خوبی مانند مک‌تومینای و مک‌گین دارند که تجربه بالایی دارند.»

آنچلوتی با اشاره به استراتژی اسکاتلند، بر لزوم کنترل بازی تأکید کرد و افزود: «آنها معمولاً با سیستم ۴-۴-۲ بازی می‌کنند و سعی در ارسال پاس‌های بلند دارند. ما باید بازی را در این زمینه کنترل کنیم.»

با توجه به تاریخچه موفقیت‌های آنچلوتی، قهرمانی برزیل در این دوره از جام جهانی می‌تواند او را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مربیان تاریخ فوتبال معرفی کند.

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