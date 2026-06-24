صعود قطعی ۵ تیم به مرحله حذفی
تیم های صعودکننده به مرحله بعدی جام جهانی مشخص شدند
مرحله گروهی جام جهانی در حال برگزاری است و سرنوشت برخی کشورها برای ادامه رقابتها با پایان دور دوم این رقابتها مشخص شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پایان روز دوم مرحله گروهی، مکزیک، ایالات متحده، کلمبیا، آلمان، آرژانتین و فرانسه جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را کسب کردند.
تیمهای دیگری نیز در صورت کسب پیروزی در بازیهای بعدی میتوانند به این جمع بپیوندند. همچنین، قانون صعود بهترین تیمهای سوم گروهها به مرحله بعدی، به بسیاری از کشورها این فرصت را میدهد که در بازی سوم خود شانس صعود داشته باشند.
تونس که با نتیجه سنگین ۴-۰ مقابل ژاپن شکست خورد، به جمع تیمهای حذفشده پیوست و به همراه هاییتی، پاناما، اردن و ترکیه به عنوان پنج تیم حذفشده شناخته میشوند.
تیمهای صعودکننده به مرحله بعدی (یک سی دوم) با توجه به صدرنشینی و عدم تهدید شرایطشان در بازی پایانی مرحله گروهی به شرح زیر هستند:
گروه A: مکزیک (صعود به عنوان تیم اول)
گروه D: ایالات متحده (صعود به عنوان تیم اول)
گروه E: آلمان (صعود به عنوان تیم اول)
گروه J: آرژانتین (صعود به عنوان تیم اول)
گروه k: کلمبیا ( صعود کننده با 6 امتیاز)
میتوان در گروه اول شانس کره جنوبی برای صعود حتی در بدترین شرایط به عنوان تیم سوم را بالا توصیف کرد. در گروه دوم نیز سوئیس چنین شرایطی دارد و صعودش به مرحله بعدی با توجه به کسب چهار امتیاز قطعی شده است.
در گروه سوم نیز مراکش و اسکاتلند بعد از برزیل در جستجوی دستیابی به جایگاه صعود هستند و به نظر میرسد از این گروه تیمهای صعودکننده به مرحله بعدی لقب گیرند.
در گروه چهارم نیز آمریکا به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعدی شده و جدال استرالیا و پاراگوئه سرنوشت تیم دوم و احتمالا سومین صعودکننده از این گروه را مشخص خواهد کرد.
در گروه پنجم نیز بعد از آلمان که صعودش به عنوان صدرنشین قطعی شده، ساحل عاج نیز در صورت کسب برد و حتی تساوی به عنوان تیم دوم صعودش را به مرحله بعدی قطعی خواهد کرد. این گروه برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و در صورت برتری آلمان مقابل اکوادور و پیروزی ساحل عاج مقابل کوراسائو، شانس صعود تیم سوم از این گروه گرفته خواهد شد.
در گروه ششم هلند و ژاپن را باید صعود کننده از این گروه نامید و سوئد و ژاپن رقابتی جالب برای رسیدن به جایگاه دوم یا سوم صعودکننده از این گروه در بازی پایانی دنبال خواهند کرد.
در گروهی که ایران حضور دارد، مصر صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کرده و رقابت بین بلژیک و ایران برای انجام این ماموریت خواهد بود و شاید با کمی خوشبینی بتوان هر سه تیم را جزو صعودکننده در پایان بازی سوم معرفی کرد.
در گروه هشتم نیز اسپانیا صعود کرده و شرایط صعود برای تیمهای دوم تا سوم پیچیده است. در این گروه حتی عربستان قعرنشین نیز در صورت پیروزی در بازی پایانیاش شانس صعود خواهد داشت و در نهایت میتوان گفت جزو پیچیدهترین گروههای این دور محسوب میشود که باید دید در نهایت کدام تیم یا تیمها در کنار اسپانیا راهی مرحله بعدی خواهند شد.
گروه نهم هم فرانسه و نروژ صعود کردهاند و جای خوش بینی زیادی دارد که تساوی سنگال مقابل عراق شانس صعود تیم سوم از این گروه را هم بگیرد.
آرژانتین در گروه دهم صعودش را قطعی کرده و اتریش و الجزایر سه امتیازی نیز در بازی پایانی این گروه برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. اردن قعرنشین این گروه است که بدون امتیاز در بازی پایانی برابر اسپانیا قرار خواهد گرفت.
کلمبیا هم صعودش را با 6 امتیاز به مرحله بعدی قطعی کرده و در صورت شکست در بازی پایانی مقابل پرتغال، صدرنشینیاش را تنها از دست خواهد داد. پرتغال البته با یک تساوی هم به عنوان تیم دوم و فارغ از نتیجه دو تیم کنگو و ازبکستان راهی مرحله بعدی خواهد شد.
در گروه آخر هم انگلیس و غنا چهار امتیازی هستند و در بازی پایانی باید برابر پاناما و کرواسی قرار گیرند. به نظر صعود انگلیس به عنوان صدرنشین قابل پیش بینی باشد و باید دید جدال غنا و کرواسی با چه شرایطی دنبال خواهد شد.