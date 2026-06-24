جام جهانی ۲۰۲۶؛
مونیز بهترین بازیکن دیدار کلمبیا و کنگو شد
در پایان دیدار کلمبیا با کنگو، مدافع گلزن نماینده آمریکای جنوبی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال کلمبیا و کنگو در آخرین دیدار دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 و از گروه K به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر کلمبیا به پایان رسید.
در پایان این دیدار، دنیل مونیز مدافع تیم ملی کلمبیا، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. مونیز که در دیدار قبلی تیمش برابر ازبکستان نیز موفق به گلزنی شده بود، با ارائه نمایشی مطمئن در خط دفاعی نقش مهمی در دومین پیروزی متوالی کلمبیا ایفا کرد و به یکی از موفقترین مدافعان این دوره از رقابتها تبدیل شد.