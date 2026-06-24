تیمهای حذف شده از جام جهانی مشخص شد
با پایان دور دوم دیدارهای جام جهانی، پنج تیم به طور رسمی از این رقابتها کنار رفتند و شانسی در بازی سوم نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با حذف پنج تیم در پایان دور دوم مسابقات به اوج هیجان رسید. این تیمها به دلیل تغییرات جدید فیفا در سیستم امتیازدهی، دیگر شانسی برای صعود ندارند.
بر این اساس با پایان دور دوم مسابقات، تیمهای هایتی، ترکیه، تونس، اردن و پاناما به طور رسمی از رقابتها کنار رفتند. این حذفها به دلیل تغییر در قوانین فیفا صورت گرفته که در آن، رویارویی مستقیم به عنوان اولین معیار برای تعیین تیمهای صعودکننده در نظر گرفته شده است.
تیم هایتی با شکست در دو بازی ابتدایی خود، یکی به اسکاتلند و دیگری به برزیل، نتوانست به مرحله بعدی راه یابد. ترکیه نیز با دو باخت به استرالیا و پاراگوئه، از دور رقابتها حذف شد. تونس با دو شکست سنگین از سوئد و ژاپن، شانس صعود را از دست داد.
اردن و پاناما نیز به ترتیب با باخت به اتریش و الجزایر و همچنین غنا و کرواسی، نتوانستند به مرحله بعدی صعود کنند. این تیمها با وجود اینکه یک بازی دیگر نیز پیشرو دارند، به دلیل قوانین جدید، دیگر شانسی برای صعود نداشتند و بازی پایانی کاملا به صورت تشریفانی برای آنها خواهد بود.