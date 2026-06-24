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مسی، هالند و امباپه؛ ستاره‌ها در صدر جدول گلزنان جام جهانی

مسی، هالند و امباپه؛ ستاره‌ها در صدر جدول گلزنان جام جهانی
کد خبر : 1803785
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جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش ستاره‌های بزرگ فوتبال در صدر جدول گلزنان ادامه دارد. لیونل مسی با زدن ۵ گل برای تیم ملی آرژانتین، به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی شناخته شده و در حال حاضر در رقابت برای کسب کفش طلا قرار دارد.

به گزارش ایلنا، مسی با این عملکرد، تعداد گل‌های خود در تاریخ جام جهانی را به عدد ۱۸ رسانده است. او در دو بازی ابتدایی این رقابت‌ها در صدر جدول گلزنان قرار دارد، اما باید مراقب باشد چرا که رقبا همچون ارلینگ هالند و کیلیان امباپه با ۴ گل در تعقیب او هستند. همچنین، ستاره‌هایی مانند کریستیانو رونالدو، هری کین و وینیسیوس جونیور نیز با ۲ گل، در این رقابت‌ها حضور دارند.

مسی در بازی اخیر آرژانتین مقابل اتریش، گلزنی کرد و به این ترتیب به عنوان بزرگ‌ترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته شد. در جدول پاسورهای این رقابت‌ها، الکساندر ایزاک از سوئد با ۳ پاس گل در صدر قرار دارد و او را اولیویه الیسی از فرانسه همراهی می‌کند.

در ادامه، جدول گلزنان و پاسورهای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

- مسی (آرژانتین): ۵ گل

- هالند (نروژ) و امباپه (فرانسه): ۴ گل

- ایزاک (سوئد) و الیسی (فرانسه): ۳ پاس گل

این رقابت‌ها با حضور بیش از ۳ میلیون تماشاگر در استادیوم‌ها، به یکی از جذاب‌ترین دوره‌های جام جهانی تبدیل شده است.

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