خطر بارش شدید و احتمال تعویق دیدار برزیل و اسکاتلند

به گزارش ایلنا، بازی برزیل و اسکاتلند روز چهارشنبه ساعت ۱۹ به وقت برزیل در میامی برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها، احتمال بارش باران و رعد و برق در این زمان ۳۰ درصد برآورد شده است. دمای هوا نیز نزدیک به ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

طبق پروتکل‌های جوی در ایالات متحده، در صورت وقوع رعد و برق در فاصله ۱۳ کیلومتری از استادیوم، بازی باید به مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود و در صورت وقوع رعد و برق مجدد، زمان شمارش به صفر برمی‌گردد. این وضعیت پیش‌تر در بازی فرانسه و عراق در فیلادلفیا تجربه شده بود.

استیون کلارک، سرمربی اسکاتلند، در این باره گفت: «ما یک استراتژی در نظر داریم اگر بازی نیاز به توقف داشته باشد. نمی‌دانیم تاخیر چقدر طول خواهد کشید، اما باید ۳۰ دقیقه پس از آخرین رعد و برق صبر کنیم. امیدوارم تاخیر کوتاه باشد و ما آماده‌ایم که در صورت بروز مشکل، اقدام کنیم.»

به دلیل شرایط جوی نامساعد در نیوجرسی، پرواز برزیل به فلوریدا نیز با تاخیر نزدیک به سه ساعت مواجه شد.

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