افشای صدای جنجالی در دادگاه مرگ مارادونا

به گزارش ایلنا، در این جلسه، پیام صوتی ارسال شده توسط کارلوس دیاز، آخرین روانشناس مارادونا، منتشر شد که در آن به وضعیت بحرانی سلامت او اشاره شده بود. دیاز در این پیام که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۰ ارسال شده، گفت: «دیگو در آخرین مراحل، حالش بسیار بد است» و افزود: «دیگو در حالت ناتوانی به سر می‌برد».

این پیام به حامی نزدیک مارادونا، ماکسیمیلیانو تریماریچی، ارسال شده و در روزی که مارادونا به دلیل وضعیت نامناسبش به بیمارستان منتقل شد، بیان شده است. تریماریچی که به عنوان راننده در دفتر وکالت ماتías مورلا کار می‌کند، در دادگاه تأکید کرد که هیچ ارتباطی با طرفین پرونده ندارد، اما در پاسخ به سؤال دادستان، اعتراف کرد که به مدت ۱۰ سال بیمار دیاز بوده است.

در این جلسه، همچنین به وضعیت پزشکی مارادونا در زمان بستری شدنش اشاره شد. پزشکان در آن زمان یک هماتوم زیر دورا در سر او تشخیص دادند و با وجود توصیه به صبر، لئوپولدو لوکه، پزشک معالج او، تصمیم به انتقال او به بیمارستان دیگری گرفت. این تصمیم به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مرگ مارادونا در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، لوکه در نهمین بار خود در دادگاه، سعی کرد از مسئولیت‌های خود به عنوان پزشک معالج شانه خالی کند و گفت که مراقبت از مارادونا در خانه به عهده دو متهم دیگر بوده است. همچنین، دی اسپانا، پزشک بالینی که در این پرونده متهم شده، تأکید کرد که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای انتقال مارادونا به منزل نداشته است.

در این پرونده، علاوه بر دیاز و لوکه، چندین نفر دیگر نیز به اتهام قتل غیرعمد تحت محاکمه قرار دارند. در صورت صدور حکم محکومیت، انتظار می‌رود که وکلای متهمان درخواست تجدیدنظر کنند و آنها به طور مستقیم به زندان نروند.

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