خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیگو در آخرین مراحل، حالش بسیار بد است

افشای صدای جنجالی در دادگاه مرگ مارادونا

افشای صدای جنجالی در دادگاه مرگ مارادونا
کد خبر : 1803783
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه دادگاه مربوط به مرگ دیگو مارادونا، صدای یک روانشناس به شدت مورد توجه قرار گرفت که وضعیت وخیم این اسطوره فوتبال را به تصویر کشید. این افشاگری در حالی صورت گرفت که تنها چند هفته به فوت او باقی مانده بود.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، پیام صوتی ارسال شده توسط کارلوس دیاز، آخرین روانشناس مارادونا، منتشر شد که در آن به وضعیت بحرانی سلامت او اشاره شده بود. دیاز در این پیام که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۰ ارسال شده، گفت: «دیگو در آخرین مراحل، حالش بسیار بد است» و افزود: «دیگو در حالت ناتوانی به سر می‌برد».

این پیام به حامی نزدیک مارادونا، ماکسیمیلیانو تریماریچی، ارسال شده و در روزی که مارادونا به دلیل وضعیت نامناسبش به بیمارستان منتقل شد، بیان شده است. تریماریچی که به عنوان راننده در دفتر وکالت ماتías مورلا کار می‌کند، در دادگاه تأکید کرد که هیچ ارتباطی با طرفین پرونده ندارد، اما در پاسخ به سؤال دادستان، اعتراف کرد که به مدت ۱۰ سال بیمار دیاز بوده است.

در این جلسه، همچنین به وضعیت پزشکی مارادونا در زمان بستری شدنش اشاره شد. پزشکان در آن زمان یک هماتوم زیر دورا در سر او تشخیص دادند و با وجود توصیه به صبر، لئوپولدو لوکه، پزشک معالج او، تصمیم به انتقال او به بیمارستان دیگری گرفت. این تصمیم به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مرگ مارادونا در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، لوکه در نهمین بار خود در دادگاه، سعی کرد از مسئولیت‌های خود به عنوان پزشک معالج شانه خالی کند و گفت که مراقبت از مارادونا در خانه به عهده دو متهم دیگر بوده است. همچنین، دی اسپانا، پزشک بالینی که در این پرونده متهم شده، تأکید کرد که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای انتقال مارادونا به منزل نداشته است.

افشای صدای جنجالی در دادگاه مرگ مارادونا

در این پرونده، علاوه بر دیاز و لوکه، چندین نفر دیگر نیز به اتهام قتل غیرعمد تحت محاکمه قرار دارند. در صورت صدور حکم محکومیت، انتظار می‌رود که وکلای متهمان درخواست تجدیدنظر کنند و آنها به طور مستقیم به زندان نروند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی