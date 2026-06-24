کلمبیا 1 - 0 کنگو ؛ پیروزی دشوار در شب هتریک گل های مردود

تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و جمهوری کنگو از ساعت 5:30 امروز (چهارشنبه) در دومین بازی خود در گروه K جام جهانی 2026 در ورزشگاه گوادالاخارا مکزیک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود کلمبیا خاتمه یافت.

تنها گل این بازی را دانیل مونوز در دقیقه 76 به ثمر رساند.

کلمبیا از همان ابتدای بازی دنبال پیروزی بود و دقیقه 6 توسط دنیل مونوز به گل رسید، ولی این گل آفساید اعلام شد. این تیم در نیمه دوم فشار زیادی وارد کرد و چندین بار تا آستانه رسیدن به گل پیش رفت؛ تا اینکه دقیقه 76 دنیل مونوز بالاخره توانست قفل دروازه کنگو را باز کند.

دقیقه 79، کلمبیا بار دیگر توسط لوئیز دیاز به گل رسید، ولی داور ایتالیایی این گل را به دلیل خطای این بازیکن روی مدافع کنگو، مردود اعلام کرد. کلمبیا در زدن گل مردود هت‌تریک کرد؛ جایی که دیاز دقیقه 80 یکبار دیگر دروازه کنگو را باز کرد که این بار کمک داور به نشانه آفساید پرچم خود را بالا برد.

مائوریتسیو ماریانی از ایتالیا داور این مسابقه بود که جان لوکومی و جفرسون لرما از کلمبیا را با کارت زرد جریمه کرد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که گائل کاکوتا بازیکن سابق استقلال روی نیمکت ذخیره‌ها قرار داشت و فرصت بازی برای کنگو را بدست نیاورد.

کلمبیا که در بازی نخست ازبکستان را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بود، با این پیروزی 6 امتیازی شد و علاوه بر قرار گرفتن در صدر جدول، صعودش به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را قطعی کرد. کنگو هم با یک امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

پرتغال که در دومین بازی مقابل ازبکستان به پیروزی 5 بر صفر دست یافته بود، با 4 امتیاز در رده دوم قرار گرفته است.

دور سوم این گروه یکشنبه 7 تیرماه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

این آخرین بازی دور دوم مسابقات بود و دور سوم مسابقات از امشب آغاز می‌شود.

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