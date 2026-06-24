فلیپه ملو از کریستیانو رونالدو دفاع کرد: «هرگز به او شک نکردم»

به گزارش ایلنا، ملو در این باره اظهار داشت: «همیشه به کریستیانو ایمان داشتم. من کمی جانبدار هستم چون طرفدار دو آتشه او هستم. او نیازی به این حمایت ندارد، زیرا یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های فوتبال برای من است. بارها در مقابل او بازی کرده‌ام و هرگز به توانایی‌هایش شک نکرده‌ام. امروز، مربی پرتغال نیز نشان داد که فردی باهوش و با قابلیت است. تغییراتی که او در ترکیب ایجاد کرد، تأثیر زیادی در بازی داشت و بازیکنانی که به میدان آمدند، دینامیک جدیدی به پرتغال بخشیدند و رونالدو را در موقعیت مرکزی قرار دادند که نشان داد او همچنان بهترین گلزن دنیاست.»

در ادامه، رناتو آگوستو، که در جام جهانی ۲۰۱۸ برای برزیل بازی کرده بود، نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که رونالدو هنوز هم کیفیت‌های لازم برای یک مهاجم خوب را در بیش از ۲۰ سال فعالیتش دارد. او افزود: «عملکرد امروز نشان می‌دهد که پرتغال یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این جام است. گل اول او بسیار سخت بود و او با دقت آن را به ثمر رساند. در گل دوم، او با سرعت فضای خالی را پیدا کرد و با پاس عالی برونو فرناندس، گلزنی کرد. هر بار که اینجا هستیم، درباره یک بازیکن متفاوت صحبت می‌کنیم و می‌دانستیم که امروز نوبت کریستیانو است. پرتغال نشان داد که در این رقابت‌ها جدی است و بعد از یک بازی ضعیف، عملکرد بسیار بهتری داشت. این جام جهانی قطعاً ویژه خواهد بود.»

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