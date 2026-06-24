خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فلیپه ملو از کریستیانو رونالدو دفاع کرد: «هرگز به او شک نکردم»

فلیپه ملو از کریستیانو رونالدو دفاع کرد: «هرگز به او شک نکردم»
کد خبر : 1803781
لینک کوتاه کپی شد.

پیروزی پرتغال برابر ازبکستان با نتیجه ۵-۰ و دو گل کریستیانو رونالدو، موضوع داغی در برنامه «انتخاب کاپ» بود. فلیپه ملو، بازیکن سابق برزیل که در جام جهانی ۲۰۱۰ حضور داشت، به این موضوع پرداخت و گفت که رونالدو در ششمین جام جهانی‌اش به هیچ وجه شوخی ندارد، با وجود انتقاداتی که به عملکردش در بازی اول مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو وارد شده بود.

به گزارش ایلنا، ملو در این باره اظهار داشت: «همیشه به کریستیانو ایمان داشتم. من کمی جانبدار هستم چون طرفدار دو آتشه او هستم. او نیازی به این حمایت ندارد، زیرا یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های فوتبال برای من است. بارها در مقابل او بازی کرده‌ام و هرگز به توانایی‌هایش شک نکرده‌ام. امروز، مربی پرتغال نیز نشان داد که فردی باهوش و با قابلیت است. تغییراتی که او در ترکیب ایجاد کرد، تأثیر زیادی در بازی داشت و بازیکنانی که به میدان آمدند، دینامیک جدیدی به پرتغال بخشیدند و رونالدو را در موقعیت مرکزی قرار دادند که نشان داد او همچنان بهترین گلزن دنیاست.»

در ادامه، رناتو آگوستو، که در جام جهانی ۲۰۱۸ برای برزیل بازی کرده بود، نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که رونالدو هنوز هم کیفیت‌های لازم برای یک مهاجم خوب را در بیش از ۲۰ سال فعالیتش دارد. او افزود: «عملکرد امروز نشان می‌دهد که پرتغال یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این جام است. گل اول او بسیار سخت بود و او با دقت آن را به ثمر رساند. در گل دوم، او با سرعت فضای خالی را پیدا کرد و با پاس عالی برونو فرناندس، گلزنی کرد. هر بار که اینجا هستیم، درباره یک بازیکن متفاوت صحبت می‌کنیم و می‌دانستیم که امروز نوبت کریستیانو است. پرتغال نشان داد که در این رقابت‌ها جدی است و بعد از یک بازی ضعیف، عملکرد بسیار بهتری داشت. این جام جهانی قطعاً ویژه خواهد بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی