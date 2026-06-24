حرکت «رماده وایکینگ» به یک پدیده جهانی تبدیل شده است

به گزارش ایلنا، هواداران نروژی به تازگی در میدان تایمز نیویورک تجمع کردند تا بازگشت تیم ملی کشورشان به جام جهانی را جشن بگیرند. این تیم پس از ۲۸ سال غیبت، در این مسابقات حاضر شده و هواداران با اجرای حرکت رماده وایکینگ در استادیوم و خیابان‌ها، شور و هیجان خاصی را به نمایش گذاشتند.

در بازی اخیر نروژ مقابل عراق، هواداران با حرکات هماهنگ خود، شبیه‌سازی قایقرانی وایکینگ‌ها را در استادیوم به تصویر کشیدند. این حرکت به سرعت از استادیوم‌ها به خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتقل شد و به یکی از نمادهای این دوره از مسابقات تبدیل گردید.

در یک اقدام جالب، گروهی از هواداران نروژی در ایستگاه راه‌آهن «ساوت استیشن» بوستون، با نشستن بر روی پله‌برقی و اجرای حرکت رماده وایکینگ، تصاویری جذاب و ویرال را خلق کردند که نشان‌دهنده شور و شوق آنها برای تیم ملی‌شان بود.

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