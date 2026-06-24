به گزارش ایلنا، راشفورد در این بازی که با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید، به جای مادیوکه وارد زمین شد و با این تغییر، تعداد بازی‌های خود در جام جهانی را به ۱۱ بازی از روی نیمکت رساند. دنیلسون، بازیکن برزیلی و قهرمان پنج دوره جام جهانی، نیز در کارنامه خود ۱۲ بازی در این رقابت‌ها دارد که ۱۱ بازی آن به عنوان بازیکن تعویضی بوده است.

اکنون هر دو بازیکن با ۱۱ بازی به عنوان بازیکن تعویضی در جام جهانی، در این رکورد مشترک هستند. این بازی همچنین به عنوان یکی از دیدارهای مهم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت شد.

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