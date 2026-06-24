راشفورد به رکورد دنیلسون در تعداد بازیهای جام جهانی از روی نیمکت رسید
بازی تاریخی انگلستان و غنا در جام جهانی ۲۰۲۶ برای مارکوس راشفورد به یادماندنی شد. این مهاجم انگلیسی در دقیقه ۳۸ نیمه دوم به میدان آمد و با این ورود، رکوردی را که پیشتر به دنیلسون تعلق داشت، برابر کرد.
به گزارش ایلنا، راشفورد در این بازی که با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید، به جای مادیوکه وارد زمین شد و با این تغییر، تعداد بازیهای خود در جام جهانی را به ۱۱ بازی از روی نیمکت رساند. دنیلسون، بازیکن برزیلی و قهرمان پنج دوره جام جهانی، نیز در کارنامه خود ۱۲ بازی در این رقابتها دارد که ۱۱ بازی آن به عنوان بازیکن تعویضی بوده است.
اکنون هر دو بازیکن با ۱۱ بازی به عنوان بازیکن تعویضی در جام جهانی، در این رکورد مشترک هستند. این بازی همچنین به عنوان یکی از دیدارهای مهم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت شد.