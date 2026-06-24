واکنش تیم انگلستان به دلیل دست ندادن با توماس پارتی

به گزارش ایلنا، در این کنفرانس، سرمربی انگلستان، توماس توخل، با سوالی از سوی خبرنگار درباره عدم دست دادن بازیکن انگلیسی، جد اسپنس، با توماس پارتی روبرو شد. این سوال در حالی مطرح شد که پارتی به دلیل اتهامات مربوط به تجاوز، با واکنش منفی تماشاگران مواجه شده بود. اما پیش از آنکه توخل بتواند پاسخی بدهد، مشاور رسانه‌ای تیم انگلستان به طور محترمانه مداخله کرد و گفت: «متأسفم، به دلایل قانونی نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم.»

در این بازی که در بوستون برگزار شد، پارتی با واکنش‌های منفی تماشاگران مواجه شد و جد اسپنس نیز از دست دادن با او خودداری کرد. این بازی بدون گل به پایان رسید و پارتی که به اتهامات جنایی در بریتانیا پاسخ می‌دهد، به دلیل مشکلات قانونی نتوانست در اولین بازی غنا در این تورنمنت شرکت کند.

پارتی به اتهامات متعددی از سوی دو زن در ارتباط با جرایم جنسی در بریتانیا مواجه است و در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارد. او که پیش از این در تیم آرسنال بازی می‌کرد، به تازگی به ویارئال اسپانیا منتقل شده است. این بازیکن در سال ۲۰۲۵ به مدت کوتاهی بازداشت شد اما پس از پرداخت وثیقه آزاد شد و تحت شرایط خاصی قرار گرفت که شامل عدم تماس با شاکیان می‌شود.

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