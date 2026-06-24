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گابریل مارتینلی: برای کمک به باید ۳۰ درصد بیشتر بدویم

گابریل مارتینلی: برای کمک به باید ۳۰ درصد بیشتر بدویم
کد خبر : 1803776
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گابریل مارتینلی، ستاره جوان تیم ملی برزیل، در مصاحبه‌ای به اهمیت فداکاری برای هم‌تیمی‌اش، نیمار، اشاره کرد و گفت که بازیکنان باید برای موفقیت در جام جهانی تلاش بیشتری کنند.

به گزارش ایلنا، مارتینلی در این مصاحبه به بررسی وضعیت تیم ملی برزیل و چالش‌های پیش‌رو پرداخت. او تأکید کرد که بازیکنان باید برای تقویت نیمار و دیگر ستاره‌ها، حتی تا ۳۰ درصد بیشتر از حد معمول تلاش کنند.

این بازیکن جوان همچنین درباره رقابت در پست خود و احتمال جایگزینی برای رافینیا صحبت کرد و گفت: «من ترجیح می‌دهم در سمت چپ بازی کنم، اما آماده‌ام تا در هر موقعیتی که مربی بخواهد، به تیم کمک کنم.»

مارتینلی در ادامه به اهمیت تمرکز بر روی بازی‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: «ما باید بر روی برنامه‌های خود تمرکز کنیم و به جای توجه به حریف، بر روی وظایف خود تمرکز کنیم.»

او همچنین به دوستی‌اش با کیران تیرنی، بازیکن اسکاتلند، اشاره کرد و گفت: «او دوست من است و امیدوارم در بازی مقابل ما خوب بازی نکند، اما همیشه برای او آرزوی موفقیت دارم.»

مارتینلی در پایان به تمرینات نیمار اشاره کرد و گفت: «نیمار در سطح بسیار بالایی قرار دارد و همه ما خوشحالیم که او در کنار ماست و با این انگیزه به میدان می‌آید.»

 

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