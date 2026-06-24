اروگوئه به دنبال شکستن طلسم منفی مقابل اسپانیا در جام جهانی
تیم ملی اروگوئه تحت هدایت مارسلو بیلسا در آستانه یک چالش بزرگ قرار دارد. این تیم برای صعود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی باید بر حریف قدیمی خود، اسپانیا، غلبه کند.
به گزارش ایلنا، اروگوئه در این دوره از مسابقات با مشکلاتی مواجه شده و با دو تساوی غیرمنتظره برابر عربستان سعودی (۱-۱) و کیپورد (۲-۲) در وضعیت حساسی قرار دارد. حالا این تیم برای کسب پیروزی برابر اسپانیا به میدان میرود تا شانس خود را برای صعود به مرحله بعدی افزایش دهد. یک تساوی نیز میتواند به صعود این تیم به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم گروه کمک کند، اما اروگوئه به دنبال پیروزی است تا بتواند به روند منفی خود پایان دهد.
تاریخچه تقابلهای اروگوئه و اسپانیا به ده بازی میرسد که در آنها اروگوئه هرگز موفق به شکست اسپانیا نشده است. این دو تیم پنج بار به تساوی رسیده و اسپانیا نیز پنج بار پیروز شده است. اولین رویارویی آنها به جام جهانی ۱۹۵۰ در برزیل برمیگردد که در آن بازی، دو تیم به تساوی ۲-۲ رسیدند و اروگوئه در نهایت قهرمان آن دوره شد.
در سالهای اخیر، اسپانیا برتری خود را در این تقابلها حفظ کرده و در سه دیدار اخیر، موفق به کسب پیروزی شده است. حالا اروگوئه امیدوار است با شکستن این طلسم، بتواند به مرحله یکهشتم نهایی صعود کند و تاریخ را تغییر دهد.