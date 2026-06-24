به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش در کنفرانس خبری پس از بازی در استادیوم گیلت، اظهار داشت که برنامه تیمش از ابتدا بر این اساس بود که حریف را تحت فشار قرار دهند و این هدف محقق شد. او گفت: «برنامه استراتژیک ما واضح بود: از دقیقه اول آنها را مسدود کنیم و موفق شدیم.»

کی‌روش همچنین به احساس خود در پایان نیمه اول اشاره کرد و افزود: «احساس می‌کردم انگلستان کاملاً ناامید شده و نتوانسته راه‌حل‌های معمول خود را پیدا کند.» او با اشاره به کیفیت فنی بالای انگلستان، تأکید کرد که بازیکنانش با روحیه رقابتی بیشتری در میدان حاضر شدند و نتیجه را عادلانه دانست.

او در ادامه گفت: «این نشان می‌دهد که فوتبال تنها به تاکتیک یا تکنیک محدود نمی‌شود، بلکه به شجاعت، هوش و تعهد نیز بستگی دارد. در نیمه اول آنها در فوتبال بهتر بودند، اما ما در روحیه رقابتی و اراده برتر بودیم.»

کی‌روش همچنین از عملکرد تیمش در خنثی کردن نقاط قوت انگلستان در بازی‌های هوایی، ارسال‌های عرضی و نفوذ از کناره‌ها ابراز رضایت کرد و گفت: «ما با حداکثر تمرکز، اراده و انضباط این کار را انجام دادیم.»

با این تساوی، انگلستان و غنا با ۴ امتیاز در صدر گروه L قرار دارند و تیم آفریقایی در آخرین بازی خود روز شنبه به مصاف کرواسی خواهد رفت تا صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کند.

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