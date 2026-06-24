رئال مادرید امیدوار به جذب ستاره آرژانتینی اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، آلوارز در مصاحبه‌ای پس از بازی تیم ملی آرژانتین مقابل اتریش اعلام کرد: «بهترین گزینه برای من یک انتقال است. می‌خواهم به رویای خود برسم.» این اظهارات باعث ایجاد شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در مورد آینده این بازیکن شده است.

رئال مادرید که پیش از این پیشنهادی به ارزش ۱۵۰ میلیون یورو برای جذب آلوارز ارائه داده بود، با وجود رد این پیشنهاد از سوی اتلتیکو مادرید، همچنان خود را در رقابت برای جذب این ستاره می‌بیند. خبرنگار معروف، جوزپ پدررول، در برنامه «ال چیرینگیتو» اعلام کرد که رئال مادرید معتقد است آتلتیکو در نهایت این بازیکن را به آنها خواهد فروخت.

او گفت: «در رئال مادرید به من گفته‌اند: اتلتیکو او را به ما خواهد فروخت.» با این حال، به نظر می‌رسد بارسلونا نیز در این انتقال نقش مهمی ایفا کند و رقابت برای جذب آلوارز داغ‌تر از همیشه است.

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