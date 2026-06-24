حمایت توخل از بلینگهام پس از جنجال با کارلوس کیروش
سرمربی تیم ملی انگلستان، توماس توخل، از جود بلیگهام در پی درگیری لفظیاش با کارلوس کیروش، سرمربی غنا، دفاع کرد. این درگیری در نیمه اول بازی بدون گل روز سهشنبه رخ داد.
به گزارش ایلنا، بلیگهام در حین بحث با کادر فنی غنا، توسط همتیمیاش، مورگان راجرز، از این درگیری جدا شد. این تنشها پس از خطایی که بلیگهام روی جروم اوپوکو انجام داد، آغاز شد و پس از سوت پایان نیمه اول، اوج گرفت.
توخل در این باره گفت: «این یک تبادل احساسی بود و جود از خود و تیمش دفاع کرد. احساسات بخشی از بازی هستند، اما نمیخواهیم با مسائلی که میتواند ما را حواسپرت کند، مشغول شویم.» با این حال، در ادامه بازی هیچ کارتی به بازیکنان نشان داده نشد و به نظر میرسید که تنشها کاهش یافته است.
کیروش نیز در واکنش به این موضوع گفت: «او واکنشی بد و با نامهای بدی داشت و به همین دلیل این داستان آغاز شد.»
این تساوی، انگلستان را در صدر گروه L نگه داشت و این تیم در صورت عدم شکست در بازی روز شنبه مقابل پاناما، به مرحله بعدی صعود خواهد کرد. بلیگهام، ۲۲ ساله، در این بازی به عنوان جوانترین بازیکن تاریخ انگلستان به ۵۰ بازی ملی رسید، اما نتوانست به تیمش در ادامه پیروزی ۴-۲ مقابل کرواسی کمک کند.
بلیگهام که در فوریه به خاطر استفاده از زبان توهینآمیز در بازی برای رئال مادرید اخراج شده بود، درباره این حادثه گفت: «این فقط زمانی بود که من یک خطای احمقانه انجام دادم. سعی میکردم توپ را بزنم و کمی بیش از حد پیش رفتم و به او برخورد کردم. بعد از آن با او صحبت کردم و سپس نیمکت آنها برای گرفتن کارت زرد برای من اقدام کردند.»
این بازیکن در حالی که در بازی برابر غنا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، درباره این عنوان گفت: «من واقعاً شایستهاش نبودم. احتمالاً باید به یکی از بازیکنان آنها که به خوبی دفاع کردند، تعلق میگرفت.»