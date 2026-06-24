جود بلینگهام: «من شایسته جایزه بهترین بازیکن میدان نبودم»
جود بلینگهام، هافبک تیم ملی انگلیس، پس از تساوی بدون گل برابر غنا در جام جهانی، تأکید کرد که به هیچ وجه شایسته دریافت جایزه بهترین بازیکن میدان نبوده و این جایزه باید به یکی از بازیکنان غنا تعلق میگرفت.
به گزارش ایلنا، بلینگهام در این دیدار که در بوسطن برگزار شد، با وجود تسلط ۸۰ درصدی تیمش بر توپ، نتوانستند دروازه حریف را باز کنند و به تساوی رضایت دادند. او در این باره گفت: «به طور صادقانه، من شایسته این جایزه نبودم. احتمالاً باید به یکی از بازیکنان آنها که به خوبی دفاع کردند، تعلق میگرفت.»
تیم ملی انگلیس در این بازی با مشکلاتی مواجه شد و سرمربی و بازیکنان این تیم به تمجید از دفاع مستحکم غنا پرداختند که اجازه ندادند انگلیس بیش از سه شوت به سمت دروازه داشته باشد. بلینگهام همچنین به انتقاد از عملکرد خود پرداخت و گفت: «این نتیجه نشاندهنده این است که ما در دومین بازیهای مرحله گروهی مشکل داریم.»
این تساوی، چهارمین تورنمنت بزرگ بود که انگلیس در آن نتوانست در دومین بازی گروهی خود پیروز شود. بلینگهام در ادامه افزود: «به نظر میرسد که ما در دومین بازیها دچار مشکل هستیم. ما در بازی اول پیروز میشویم و در دومین بازی به تساوی میرسیم.»
در حاشیه این بازی، بلینگهام به دلیل یک چالش دیرهنگام با مدافع غنایی، با کارلوس کیروش، سرمربی غنا، دچار مشاجره شد که این موضوع به جنجالهایی در نیمه اول منجر شد.
کاپیتان تیم ملی انگلیس، هری کین، نیز پس از این تساوی، بر لزوم حفظ روحیه مثبت در تیم تأکید کرد و گفت: «این یک بازی دشوار بود و ما باید به بازی بعدی فکر کنیم. امیدواریم که در بازی با پاناما بتوانیم پیروز شویم و به صدر گروه برسیم.»