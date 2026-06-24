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نگرانی‌های جدید درباره مصدومیت دکلان رایس

نگرانی‌های جدید درباره مصدومیت دکلان رایس
کد خبر : 1803770
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دکلان رایس، ستاره تیم ملی انگلیس، پس از تساوی بدون گل برابر غنا با باندپیچی سنگین روی ساق پای چپش دیده شد و حالا وضعیت او برای بازی روز شنبه برابر پاناما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا، این هافبک در دیدار روز سه‌شنبه برابر غنا تمام دقایق بازی را به میدان رفت، در حالی که پیش از این اعلام کرده بود از کریسمس به این سو دچار مشکل همسترینگ بوده است. او در دقیقه ۷۲ دیدار هفته گذشته برابر کرواسی که با پیروزی ۴-۲ همراه بود، تعویض شد.

رایس به نظر می‌رسد که اکنون با مشکلی در ساق پای چپش مواجه است، چرا که دوربین‌ها او را در حال راه رفتن با احتیاط و با باندپیچی دور عضله‌اش قبل از سوار شدن به اتوبوس تیم به فرودگاه ثبت کردند. تیم ملی انگلیس بلافاصله پس از بازی به پایگاه خود در کانزاس سیتی بازگشت و روز جمعه برای دیدار نهایی گروهی با پاناما به شرق کشور خواهد رفت.

توماس توخل امیدوار است که مشکل رایس جدی نباشد و کادر پزشکی همچنین احتمالاً وضعیت الیوت اندرسون و ریس جیمز را نیز بررسی خواهد کرد. اندرسون در دقیقه ۷۳ به دلیل ضربه‌ای به کمرش تعویض شد و جیمز نیز در نیمه اول به دلیل مصدومیت سر تحت درمان طولانی‌مدت قرار گرفت اما بازی را به پایان رساند.

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