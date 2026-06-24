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رونالدینیو به ریوونا پیوست

رونالدینیو به ریوونا پیوست
کد خبر : 1803767
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رونالدینیو گائوچو، ستاره سابق فوتبال برزیل، به عنوان عضو جدید باشگاه ریوونا در سری C ایتالیا معرفی شد. این خبر در یک مراسم ویژه در میامی اعلام شد که با حضور مدیران و مهمانان برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، رونالدینیو ۴۶ ساله به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگ که شامل فوتبال، بازاریابی و گسترش جهانی باشگاه است، به ریوونا پیوسته است. او در این مراسم ابراز خوشحالی کرده و گفت: «نمی‌توانم صبر کنم تا به آنجا بروم و امیدوارم که بتوانم آخرین گل خود را بزنم.»

این ستاره برزیلی نقش مهمی در فعالیت‌های تبلیغاتی و رویدادهای بین‌المللی خواهد داشت و همچنین به عنوان بازیکن در مسابقات رسمی ثبت‌نام خواهد شد. انتظار می‌رود او حداقل در یک بازی برای این تیم ایتالیایی به میدان برود. باشگاه ریوونا به مناسبت این توافق جشن بزرگی را در یک رستوران در میامی برگزار کرد.

ریوونا تحت کنترل کارآفرین ایتالیایی، ایگنازیو چیپریانی، قرار دارد و هدف از این همکاری، افزایش شهرت بین‌المللی و رشد ورزشی پس از نزدیک بودن به صعود به سری B در فصل گذشته است. ایگنازیو چیپریانی در این باره گفت: «هدف این است که او آخرین گل خود را به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای برای ریوونا بزند. ما می‌خواهیم ریوونا را به سری A ببریم و فکر می‌کنم وقتی رونالدینیو در آنجا باشد، جشن بزرگی خواهد بود.»

حضور رونالدینیو همچنین به تقویت استراتژی بازاریابی ریوونا در صحنه فوتبال اروپا کمک خواهد کرد. علاوه بر بازی برای این تیم، او قصد دارد یک تور جهانی برای خداحافظی از دنیای فوتبال برگزار کند.

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