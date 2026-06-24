ورود رایان به ترکیب تیم ملی برزیل به جای رافینییا

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در آخرین تمرین پیش از این بازی، رایان را در سمت راست خط حمله قرار داد. ترکیب نهایی تیم در جلسه پیش از بازی، حدود سه ساعت قبل از آغاز مسابقه اعلام خواهد شد، اما تمرینات نشان‌دهنده تمایل آنچلوتی به استفاده از این بازیکن جوان است.

بر این اساس، برزیل با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت: آلیسون، دانیلو، مارکینیوش، گابریل مگالhãش و داگلاس سانتوس؛ کاسمیرو، برونو گیمارایس و لوکاس پاکتا؛ رایان، ماتئوس کونا و وینی جونیور.

آنچلوتی در کنفرانس خبری خود تأکید کرد که با وجود کارت زردهای دو بازیکن، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای استراحت آن‌ها در این بازی ندارد. او گفت: «ما به هیچ چیز جز بازی خوب با بهترین ترکیب ممکن فکر نمی‌کنیم. ما به وضوح می‌دانیم که چه کسی جایگزین رافینییا خواهد شد و نمی‌توانیم به کارت‌ها فکر کنیم.»

سرمربی برزیل همچنین در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در سیستم بازی به دلیل جایگزینی رافینییا، به رایان اشاره کرد و افزود: «رایان در بازی قبلی خود عملکرد خوبی داشت و پتانسیل زیادی در این زمینه دارد.»

در روزهای اخیر، لوئیز هنریکه نیز در سمت راست خط حمله آزمایش شده است. آنچلوتی همچنین به بررسی لئو پریرا به جای گابریل مگالhãش پرداخته و ترکیبی با اندریک و ماتئوس کونا به عنوان گزینه‌های هجومی برای دقایق پایانی بازی‌ها در نظر گرفته است.

نیمار نیز در فهرست این بازی قرار دارد، اما هنوز شرایط بازی به مدت ۹۰ دقیقه را ندارد و احتمالاً در دقایق پایانی به میدان خواهد رفت.

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