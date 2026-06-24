به گزارش ایلنا، مودریچ در حالی که در سن ۴۰ سالگی پنجمین جام جهانی خود را تجربه می‌کند، به یک رکورد تاریخی دست یافت و به جمع بازیکنانی چون لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و بدر المطوع از کویت پیوست. این موفقیت در دیدار برابر پاناما در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثبت رسید.

تیم ملی کرواسی که در جام جهانی ۲۰۲۲ به نیمه‌نهایی رسیده بود، در این دیدار با زحمت و با نتیجه ۱-۰ به پیروزی رسید. پاناما در این بازی نزدیک به ایجاد شگفتی بود و کرواسی را به چالش کشید. با این حال، کرواسی با این پیروزی سه امتیاز حیاتی کسب کرد و در رده سوم گروه قرار گرفت.

پس از پایان بازی، هم‌تیمی‌های مودریچ با پوشیدن تی‌شرت‌هایی با نوشته «۲۰۰، میراث بی‌پایان» به او ادای احترام کردند. مودریچ با لبخند و قدردانی از این حرکت، احساسات خود را ابراز کرد و نشان داد که برای هم‌تیمی‌هایش فراتر از یک همکار است.

مودریچ که در سال ۲۰۱۸ برنده توپ طلا شد و در همان سال به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت، به عنوان یکی از نمادهای فوتبال کرواسی شناخته می‌شود. سرمربی او، زلاتکو دالیچ، او را به عنوان یک بخش از کادر فنی در زمین توصیف می‌کند.

این رکورد مودریچ او را در کنار دیگر بزرگان فوتبال قرار می‌دهد. مسی در این جام جهانی به ۲۰۱ بازی با تیم ملی آرژانتین رسید و رونالدو نیز ۲۳۰ بازی ملی را تجربه کرد. مودریچ با این دستاورد، به طور رسمی به این جمع نخبه پیوست و همچنان در بالاترین سطح رقابت می‌کند.

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