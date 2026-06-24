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مندی به دلیل مصدومیت بازی سرنوشت‌ساز سنگال برابر عراق را از دست داد

مندی به دلیل مصدومیت بازی سرنوشت‌ساز سنگال برابر عراق را از دست داد
کد خبر : 1803749
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در آستانه بازی حیاتی سنگال در مرحله گروهی جام جهانی، خبر مصدومیت دروازه‌بان این تیم، ادوارد مندی، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. مندی به دلیل آسیب‌دیدگی زانو قادر به همراهی تیمش در دیدار برابر عراق نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، ادوارد مندی در جریان شکست سنگال برابر نروژ با نتیجه ۳-۲ دچار آسیب‌دیدگی به لیگامان زانوی چپ شد و به همین دلیل بازی روز جمعه را از دست می‌دهد. این مصدومیت ممکن است او را برای مدت طولانی از میادین دور کند و نتایج آزمایش‌های پزشکی در روزهای آینده مشخص خواهد کرد که وضعیت او چگونه است.

سنگال که با آرزوهای بزرگ به این مسابقات آمده، شروع ناامیدکننده‌ای را تجربه کرده و با دو شکست متوالی در گروه خود به دنبال جبران است. کالیدو کولیبالی، کاپیتان تیم، در مورد تأثیر مندی بر روحیه تیم گفت: «دیدن او در این وضعیت تأثیر زیادی بر ما گذاشت. امیدوارم مصدومیتش جدی نباشد، ما به او نیاز داریم و گروه به حضورش احتیاج دارد.»

با غیبت مندی، موری دیاو، دروازه‌بان باشگاه هاور، به عنوان جانشین او انتخاب شده است. همچنین، باشگاه هاور اکنون دو دروازه‌بان اصلی خود را در اختیار دارد: دیاو و لیونل مپاسی که در تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو بازی می‌کند.

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