به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر غنا متوقف شد تا شاگردان توماس توخل نتوانند پس از پیروزی مقابل کرواسی، دومین برد خود را جشن بگیرند.

غنا با ارائه نمایشی منسجم در خط دفاع و فشرده نگه داشتن خطوط، فرصت‌های گلزنی انگلیس را به حداقل رساند. بازیکنان این تیم در طول مسابقه بارها با فداکاری مانع از باز شدن دروازه خود شدند و حتی در دقایق پایانی معتقد بودند روی صحنه برخورد ازری کنسا با پرینس آدو باید صاحب ضربه پنالتی می‌شدند، اما داور به دلیل آفساید، بازی را متوقف کرد.

در سوی مقابل، انگلیس در واپسین دقایق بهترین فرصت مسابقه را برای رسیدن به گل از دست داد. نیکو اورایلی روی ارسال ریس جیمز توپ را به تیر دروازه کوبید و در ادامه هری کین در شرایطی مناسب، توپ برگشتی را به بالای دروازه فرستاد.

توماس توخل پس از پایان بازی گفت: «معمولاً چنین موقعیتی برای ما یک گل قطعی است. فرصت بزرگی داشتیم و بعد از آن هم یک موقعیت دیگر ایجاد شد. فکر می‌کنم اگر گل می‌زدیم، کاملاً شایسته پیروزی بودیم.»

سرمربی انگلیس درباره روند بازی افزود: «می‌دانستیم مسابقه دشواری در پیش داریم. غنا نسبت به دیدار نخست دفاعی‌تر ظاهر شد و با آرایش ۱-۵-۴ دفاع می‌کرد. هرچه زمان گذشت، فشار ما بیشتر شد، اما نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.»

توخل همچنین از عملکرد دفاعی تیمش تمجید کرد و گفت: «ضدحملات حریف را در بیشتر دقایق بازی به خوبی کنترل کردیم و بازیکنان تعویضی نیز نمایش بسیار خوبی داشتند.»

او در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌هایش برای دیدار آینده برابر پاناما اظهار کرد: «هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. تا آن مسابقه چهار روز زمان باقی مانده است.»

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