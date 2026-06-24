جهانبخش: مقابل مصر باید همان نمایش بازی با بلژیک را تکرار کنیم
هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به تساوی برابر بلژیک، تأکید کرد ملیپوشان باید همان اتحاد، انرژی و روحیهای که در دیدار قبلی داشتند را به بازی سرنوشتساز مقابل مصر منتقل کنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا جهانبخش در گفتوگو با FIFA TV درباره تساوی تیم ملی ایران برابر بلژیک اظهار کرد: دیدار بسیار خوبی بود و بیش از هر چیز، یکدلی و اتحاد تیم را به نمایش گذاشت. همه بازیکنان با تمام توان تلاش کردند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند و اگر کلیت مسابقه را در نظر بگیریم، نتیجه مساوی عادلانه بود.
وی افزود: نمیتوانم بگویم از تساوی خوشحال بودم، اما با توجه به موقعیتهایی که هر دو تیم داشتند، این نتیجه منصفانه بود.
هافبک تیم ملی با اشاره به شرایطی که کاروان ایران در طول حضور در جام جهانی با آن مواجه بوده، گفت: از زمان حضورمان در این رقابتها با چالشهای زیادی روبهرو بودیم، اما همیشه نشان دادهایم در شرایط سخت عملکرد بهتری داریم و اتحاد تیمی ما نقطه قوتمان است.
جهانبخش در پایان تأکید کرد: از نخستین روز ریکاوری، همه بازیکنان روی این موضوع تمرکز کردهاند که هدف اصلی صعود از مرحله گروهی است و باید همان انرژی، روحیه و انگیزهای که مقابل بلژیک داشتیم را در بازی با مصر نیز به نمایش بگذاریم.