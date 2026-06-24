تست دوپینگ پنج بازیکن اسپانیا در جام جهانی
نمایندگان فیفا پس از پایان تمرین تیم ملی اسپانیا، از پنج بازیکن این تیم در محل اقامت لاروخا آزمایش ضد دوپینگ گرفتند؛ اقدامی که در چارچوب پروتکلهای معمول مبارزه با دوپینگ انجام شد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان اسپانیا صبح سهشنبه تمرینات خود را پشت درهای بسته برگزار کردند و پس از پایان تمرین، میکل اویارسابال در نشست خبری حاضر شد. سپس اعضای تیم به هتل امبسی، محل اقامت خود در طول جام جهانی، بازگشتند.
در ادامه و طبق روال معمول مسابقات، نمایندگان فیفا با حضور در هتل تیم ملی اسپانیا، از پنج بازیکن این تیم آزمایش ضد دوپینگ گرفتند.
پیش از این نیز در دوم ژوئن، ۱۲ بازیکن اسپانیا در کمپ لاس روساس تحت آزمایشهای خارج از مسابقه قرار گرفته بودند. این اقدامات بخشی از پروتکلهای رایج مبارزه با دوپینگ است که با همکاری کمیسیون مبارزه با دوپینگ اسپانیا انجام میشود.