ترکیب تیم ملی کرواسی و پاناما

به گزارش ایلنا، پاناما و کرواسی در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در چارچوب رقابت‌های گروه L، در شرایطی برابر هم قرار می‌گیرند که هر دو تیم برای حفظ امیدهای صعود به مرحله حذفی به کسب پیروزی نیاز دارند.

کرواسی در نخستین مسابقه خود مقابل انگلیس قرار گرفت و شاگردان زلاتکو دالیچ در دیداری دشوار با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب سه‌شیرها شدند. حالا نایب‌قهرمان جهان در دوره ۲۰۱۸، برای جبران آن شکست و بازگشت به کورس صعود، چاره‌ای جز کسب سه امتیاز ندارد.

در سوی دیگر، پاناما در دیدار نخست تا آستانه کسب یک امتیاز ارزشمند برابر غنا پیش رفت، اما گل دقایق پایانی باعث شد این تیم با شکست زمین را ترک کند. حالا شاگردان توماس کریستینسن امیدوارند با کسب نخستین برد خود، شانس حضور در مرحله بعد را زنده نگه دارند.

در حال حاضر، انگلیس و غنا با چهار امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول گروه L قرار دارند. پاناما با تفاضل گل بهتر نسبت به کرواسی در رده سوم ایستاده و کرواسی نیز در جایگاه چهارم قرار دارد. به همین دلیل، تقابل مستقیم دو تیم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صعود از این گروه داشته باشد.

هفته پایانی این گروه روز ۲۷ ژوئن برگزار خواهد شد؛ جایی که پاناما باید به مصاف انگلیس برود و کرواسی نیز برابر غنای کارلوس کی‌روش قرار خواهد گرفت.

ترکیب رسمی پاناما:

اورلاندو، بلکمن، کوردوئه، راموس، هاروی، آندراده، موریلو، مارتینز، رودریگز، بارسناس، فایاردو



ترکیب رسمی کرواسی:

لیواکوویچ، استانیشیچ، پونگراچیچ، گواردیول، سوتالو، کواچیچ، مودریچ، باتورینا، پریشیچ، پاسالیچ، موسا

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