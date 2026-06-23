انگلیس 0 - 0 غنا؛ جادوی غنا کار دست انگلیس داد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی انگلیس و غنا در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که با توجه به تساوی دو تیم، صعود آن‌ها به مرحله بعدی را تا حد زیادی قطعی کرده است.

شاگردان کارلوس کی‌روش با اتخاذ رویکردی کاملاً دفاعی، اجازه خودنمایی به خط حمله انگلیس را ندادند. با وجود برتری مطلق سه‌شیرها در مالکیت توپ و خلق موقعیت، شاگردان توماس توخل نتوانستند راهی برای عبور از دفاع فشرده غنا پیدا کنند.

انگلیس با ۷۹ درصد مالکیت توپ، ۱۹ شوت و ۳۴ لمس توپ در محوطه جریمه حریف، بر بازی مسلط بود اما تنها سه ضربه در چارچوب داشت. در مقابل، غنا تنها دو شوت به سمت دروازه انگلیس زد و یکی از آن‌ها را در چارچوب قرار داد.

این دیدار نخستین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که نیمه نخست آن بدون حتی یک شوت در چارچوب به پایان رسید. همچنین غنا دومین تیم از سال ۱۹۶۶ به بعد محسوب می‌شود که در دو نیمه نخست متوالی جام جهانی، حتی یک شوت هم به سمت دروازه حریفان نزده است.

جود بلینگام نیز با حضور در این مسابقه و در سن ۲۲ سال و ۳۵۹ روز، به جوان‌ترین بازیکن تاریخ انگلیس تبدیل شد که به رکورد ۵۰ بازی ملی می‌رسد.

حملات انگلیس در نیمه دوم نیز ثمری نداشت و ضربات هری کین و بوکایو ساکا راهی به دروازه غنا پیدا نکرد. از سوی دیگر، پرینس ادو بهترین فرصت غنا را روی ضدحمله از دست داد تا در نهایت بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

ترکیب انگلیس:

جردن پیکفورد، ریس جیمز، ازری کنسا، مارک گهی، جد اسپنس، الیوت اندرسون، دکلن رایس، جود بلینگام، نونی مادوئکه، آنتونی گوردون و هری کین.

ترکیب غنا:

آسارا، سنایه، آدیه‌تی، اوپوکو، منسا، یینرکی، توماس پارتی، سیبو، ویلیامز، آیو، سمنیو

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