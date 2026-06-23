سرگیف پس از شکست سنگین: باور داشتیم میتوانیم پرتغال را شکست دهیم
مهاجم تیم ملی ازبکستان پس از باخت ۵ بر صفر مقابل پرتغال، با توصیف این نتیجه به عنوان شکستی تلخ، تأکید کرد که بازیکنان تیمش با ذهنیت پیروزی برابر سلسائو وارد زمین شده بودند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست سنگین ۵ بر صفر برابر پرتغال روبهرو شد تا پس از باخت ۳ بر یک مقابل کلمبیا، شرایط دشواری برای ادامه مسیر در این رقابتها پیدا کند.
ایگور سرگیف، مهاجم تیم ملی ازبکستان و بازیکن پرسپولیس، پس از پایان این مسابقه اظهار کرد: «دیدار سختی بود و نتیجه همه چیز را نشان میدهد. بازیکنان پرتغال سریعتر و قدرتمندتر بودند. انتظار بازی دشواری را داشتیم اما شکست ۵ بر صفر واقعاً دردناک است.»
وی با اشاره به اهمیت تقابل با تیمهای بزرگ افزود: «فوتبال ازبکستان به چنین مسابقاتی نیاز دارد. باید به مسیر خود ادامه دهیم و از اشتباهاتمان درس بگیریم. این نتیجه برای ما تلخ بود.»
سرگیف همچنین تأکید کرد بازیکنان ازبکستان با ذهنیت شکستناپذیری وارد زمین شده بودند و باور داشتند میتوانند برابر پرتغال نتیجه بگیرند. او گفت: «این جام جهانی است و ما با این باور وارد مسابقه شدیم که توانایی شکست دادن پرتغال را داریم.»
مهاجم ازبکستان در پایان درباره دیدار پایانی تیمش برابر جمهوری دموکراتیک کنگو اظهار داشت: «برای پیروزی به میدان میرویم. اینکه هنوز شانسی برای صعود داشته باشیم یا نه، تفاوتی ندارد؛ هدف ما کسب سه امتیاز است.»