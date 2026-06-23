به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست سنگین ۵ بر صفر برابر پرتغال روبه‌رو شد تا پس از باخت ۳ بر یک مقابل کلمبیا، شرایط دشواری برای ادامه مسیر در این رقابت‌ها پیدا کند.

ایگور سرگیف، مهاجم تیم ملی ازبکستان و بازیکن پرسپولیس، پس از پایان این مسابقه اظهار کرد: «دیدار سختی بود و نتیجه همه چیز را نشان می‌دهد. بازیکنان پرتغال سریع‌تر و قدرتمندتر بودند. انتظار بازی دشواری را داشتیم اما شکست ۵ بر صفر واقعاً دردناک است.»

وی با اشاره به اهمیت تقابل با تیم‌های بزرگ افزود: «فوتبال ازبکستان به چنین مسابقاتی نیاز دارد. باید به مسیر خود ادامه دهیم و از اشتباهاتمان درس بگیریم. این نتیجه برای ما تلخ بود.»

سرگیف همچنین تأکید کرد بازیکنان ازبکستان با ذهنیت شکست‌ناپذیری وارد زمین شده بودند و باور داشتند می‌توانند برابر پرتغال نتیجه بگیرند. او گفت: «این جام جهانی است و ما با این باور وارد مسابقه شدیم که توانایی شکست دادن پرتغال را داریم.»

مهاجم ازبکستان در پایان درباره دیدار پایانی تیمش برابر جمهوری دموکراتیک کنگو اظهار داشت: «برای پیروزی به میدان می‌رویم. اینکه هنوز شانسی برای صعود داشته باشیم یا نه، تفاوتی ندارد؛ هدف ما کسب سه امتیاز است.»

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