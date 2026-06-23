خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بعد از اتهام جنسی: بازیکنان انگلیس با تاماس پارتی دست ندادند!

بعد از اتهام جنسی: بازیکنان انگلیس با تاماس پارتی دست ندادند!
کد خبر : 1803728
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان دیدار غنا و انگلیس در جام جهانی، تاماس پارتی با رفتارهای خصمانه هواداران انگلیسی مواجه شد. این بازیکن گینه‌ای که به اتهام‌های جدی جنسی متهم شده، در این مسابقه تحت فشار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، تاماس پارتی که به دلیل ممنوعیت ورود به کانادا، به آمریکا سفر کرده بود، در بازی مقابل انگلیس به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت. او از سوی هواداران انگلیسی در استادیوم با سوت و فریادهای تند مواجه شد و در پروتکل پیش از بازی، دجد اسپنس، بازیکن تیم ملی انگلستان، از دست دادن با او خودداری کرد.

این رفتار اسپنس به دلیل اتهامات جدی که به پارتی نسبت داده شده، قابل درک است. پارتی به چهار زن به اتهام تجاوز و آزار جنسی متهم شده و از آغاز تحقیقات در فوریه ۲۰۲۲، این اتهامات را رد کرده است. تحقیقات قضایی در بریتانیا همچنان ادامه دارد و نام او در این پرونده به تازگی مطرح شده است.

در حال حاضر، پارتی در انتظار محاکمه خود در انگلیس است و با وجود اتهامات، می‌تواند به بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دهد. به گفته منابع، ممکن است محاکمه او که برای نوامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود، به اوایل سال ۲۰۲۷ موکول شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی