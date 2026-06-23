بعد از اتهام جنسی: بازیکنان انگلیس با تاماس پارتی دست ندادند!

به گزارش ایلنا، تاماس پارتی که به دلیل ممنوعیت ورود به کانادا، به آمریکا سفر کرده بود، در بازی مقابل انگلیس به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت. او از سوی هواداران انگلیسی در استادیوم با سوت و فریادهای تند مواجه شد و در پروتکل پیش از بازی، دجد اسپنس، بازیکن تیم ملی انگلستان، از دست دادن با او خودداری کرد.

این رفتار اسپنس به دلیل اتهامات جدی که به پارتی نسبت داده شده، قابل درک است. پارتی به چهار زن به اتهام تجاوز و آزار جنسی متهم شده و از آغاز تحقیقات در فوریه ۲۰۲۲، این اتهامات را رد کرده است. تحقیقات قضایی در بریتانیا همچنان ادامه دارد و نام او در این پرونده به تازگی مطرح شده است.

در حال حاضر، پارتی در انتظار محاکمه خود در انگلیس است و با وجود اتهامات، می‌تواند به بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دهد. به گفته منابع، ممکن است محاکمه او که برای نوامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود، به اوایل سال ۲۰۲۷ موکول شود.

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