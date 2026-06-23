پست رونالدو و ۱۰ میلیون لایک در کمتر از دو ساعت (عکس)

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو پس از درخشش در پیروزی پرگل تیم ملی پرتغال برابر ازبکستان، با انتشار تصاویری از این مسابقه در شبکه‌های اجتماعی، پیامی کوتاه با مضمون «ما اینجاییم!» منتشر کرد.

کاپیتان پرتغال که در این دیدار دو بار موفق به گلزنی شد و شمار گل‌های دوران حرفه‌ای خود را به ۹۷۵ رساند، پس از این برد پرگل، واکنش کوتاهی نشان داد که با استقبال چشمگیر کاربران همراه شد. پست رونالدو در کمتر از دو ساعت از مرز ۱۰ میلیون لایک عبور کرد و بار دیگر محبوبیت بالای او در فضای مجازی را به نمایش گذاشت.