۱۴ بازیکن ایران برای تقابل حساس با فرانسه مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه سوم تیرماه در پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف فرانسه می‌رود.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران از بین ۱۶ ملی پوش حاضر در اورلئان، ۱۴ بازیکن را برای حضور مقابل تیم ملی فرانسه انتخاب کرد که به شرح زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی

قطر پاسور: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست، سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

به این ترتیب، پویا آریاخواه و شایان محرابی دو بازیکن جوان تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل فرانسه استراحت خواهند داشت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد.

لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیم‌ها هر هفته می توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.

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