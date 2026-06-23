رونالدو: رویارویی با مسی در فینال جام جهانی فوقالعاده است
کریستیانو رونالدو پس از پیروزی پرگل پرتغال مقابل ازبکستان، در واکنش به مقایسه عملکردش با لیونل مسی در جام جهانی، پاسخی کوتاه و صریح داد.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو پس از پیروزی پرگل تیم ملی پرتغال برابر ازبکستان در ورزشگاه هیوستون، در میکسدزون با خبرنگاران گفتوگو کرد و درباره موضوعات مختلفی از جمله عملکرد خود، شرایط تیم ملی پرتغال و مقایسه همیشگی با لیونل مسی سخن گفت.
رونالدو در حالیکه در حال ترک محل مصاحبه بود، با این پرسش مواجه شد که نظرش درباره گلهای لیونل مسی در جام جهانی چیست؛ پرسشی که با اشاره به هتتریک ستاره آرژانتینی مطرح شد. کاپیتان پرتغال با لحنی کوتاه پاسخ داد: «برای من مهم نیست دیگران چه میکنند. امباپه هم گل زده، هالند هم گل زده است...»
ستاره پرتغالی پیش از آن درباره واکنش تیمش به انتقادهایی که پس از تساوی برابر کنگوی دموکراتیک در دیدار نخست مطرح شده بود، اظهار داشت: «من بارها با همتیمیهایم صحبت کردهام. کنترل کردن حرفهایی که از بیرون مطرح میشود غیرممکن است. یکی از بزرگترین ویژگیها این است که بتوانید خودتان را کنترل کنید و من همیشه تلاش میکنم همین کار را انجام دهم.»
او ادامه داد: «هفته بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. انتقادها شدید بود و بیشتر از همه متوجه من میشد، اما ۲۳ یا ۲۴ سال تجربه دارم و میتوانم با چنین شرایطی کنار بیایم. پیش از بازی درباره برخی نکاتی که به ذهنم رسیده بود با بازیکنان صحبت کردم، چون انتقاد همیشه میتواند فرصتی برای پیشرفت باشد.»
رونالدو افزود: «خیلی خوب تمرین کردیم و آماده شدیم. چیزی که اهمیت دارد اتفاقاتی است که درون تیم رخ میدهد. نمیتوانیم فضای بیرون را کنترل کنیم. از عملکرد تیم کاملاً راضی هستم. توانستم دو گل بزنم، اما مهمتر از آن واکنش تیم بود؛ تیمی که با ساختار مشخص، هماهنگی بالا و اتحاد کامل بازی کرد.»
کاپیتان پرتغال در ادامه درباره دو ضربه ایستگاهی طراحیشده تیمش نیز توضیح داد؛ صحنههایی که از نگاه خبرنگاران نمادی از همدلی و هماهنگی بازیکنان پرتغال بود.
او گفت: «قرار بود ضربه اول را خودم بزنم، اما به نونو مندس گفتم میخواهیم دروازهبان را غافلگیر کنیم. دقیقاً همین را به او گفتم. ما باید از ابتدا تا انتهای مسیر متحد باشیم. امروز من بهترین بازیکن زمین بودم، فردا شاید بازیکن دیگری باشد. اگر متحد بمانیم، میتوانیم خیلی جلو برویم.»
در ادامه بار دیگر نام لیونل مسی مطرح شد؛ این بار درباره احتمال برگزاری فینال جام جهانی میان پرتغال و آرژانتین و تقابل دو ستاره بزرگ فوتبال جهان.
رونالدو در پاسخ گفت: «واقعاً نمیدانم چه جوابی بدهم، چون به نظرم این سؤال معنای خاصی ندارد. البته اگر چنین اتفاقی رخ دهد فوقالعاده خواهد بود، اما مهمترین موضوع برای ما بازی امروز بود؛ اینکه پیروز شویم، از مرحله گروهی صعود کنیم و برای مراحل بعدی آماده شویم.»
او ادامه داد: «بازی سختی مقابل کلمبیا پیش رو داریم، اما مهمترین هدف، صعود از مرحله گروهی بود که به آن رسیدیم. من هم به تیم کمک کردم و تیم نیز نمایش بسیار خوبی ارائه داد. حالا باید به مسیرمان ادامه دهیم.»
رونالدو همچنین با اشاره به شرایط پرتغال در روزهای گذشته اظهار داشت: «ما پیشرفت کردهایم و این بخشی از زندگی است. در زندگی و فوتبال همیشه موانعی وجود دارد و همه ما میخواهیم بهتر شویم. هفته بسیار دشوار و سنگینی را پشت سر گذاشتیم. افکار عمومی انتقادهای زیادی از ما داشت؛ بهویژه از من و سرمربی تیم.»
او با اشاره به فراز و فرودهای دوران حرفهای خود افزود: «من ۲۳ سال است در این حرفه حضور دارم. وقتی همه چیز خوب پیش میرود، میگویند کریستیانو عالی است، اما وقتی اوضاع مطابق انتظار نیست، میگویند او پیر شده یا فوتبالش تمام شده است.»
رونالدو در پایان با اعتمادبهنفس همیشگی خود گفت: «من همیشه به هدفم میرسم؛ شاید زودتر یا دیرتر، اما در نهایت به آن میرسم. به کاری که انجام میدهم ایمان کامل دارم و تمام دوران حرفهایام همینگونه بوده است. بسیار خوشحالم، اما مهمتر از همه تیم است؛ اینکه متحد باشیم و با همین مسیر به پیش برویم.»