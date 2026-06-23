اخباری علیه پرسپولیس و سازمان لیگ

به گزارش ایلنا، سعید اخباری، ضمن انتقاد از رأی صادرشده درباره سهمیه آسیایی، تأکید کرد که چادرملو با وجود مشکلات موجود و دوری چندماهه برخی بازیکنان از تمرینات، برای اثبات اینکه نتایج باید در زمین مسابقه تعیین شود، در دیدار پیش رو حاضر خواهد شد.

او در ابتدا گفت: می‌توانم برای آدم‌هایی که در کمیته انضباطی هستند، دعا کنم. رای کاملا واضح بود اما متاسفانه رایی دارند که به زعم ما و خیلی از کارشناسان مشکل‌دار است. خیلی ناراحتم، به خصوص برای مردم استان‌مان که در این فصل به ورزشگاه آمدند و دیدید که چه شور و شوقی در استان بود.

اخباری با انتقاد از حکم عنوان کرد: یک تیم شهرستانی با بودجه خیلی کم توانست با یک‌سری از بازیکنان جوان که جویای نام بودند، نتایج آبرومندی بگیرد و در سال دوم به اینجا رسید. من فکر می‌کنم اگر جایگاه ما با بعضی از تیم‌ها عوض می‌شد، برخوردهای دیگری می‌شد.

او ادامه داد: مد خیلی از مسائل را در بعد بین‌المللی مثال می‌زنیم و می‌گوییم در فلان کشور و فلان جا اینطور شده است. قبلا همه کشورها در ایام کرونا و ایام جنگ، جدول فریزشده را لحاظ می‌کردند و بعد معدل امتیازات را محاسبه و تیم‌ها را معرفی می‌کردند.

سرمربی چادرملو با اشاره به شانس تیمش گفت: به زعم ما سهمیه آسیایی حق ما بود. شاید بقیه دوستان هم نظرات خودشان داشته باشند. آنها هم در طول فصل زحمت کشیدند اما الان قرار است ما جمعه با تیمی با سه هفته تمرین بازی کنیم؛ تیمی که از بازی کمتری داشت و تعداد بازی برابری داشت اما باید با بازیکنانی که تمرین نداشتند برویم بازی کنیم.

وی افزود: ما به احترام آقای بابایی، مدیرعامل تیم، که در این سال خیلی تلاش کرد تا دل مردم استان را شاد کند و به احترام فوتبال پاک و برای اینکه نشان بدهیم نتایج در زمین رقم می‌خورد نه بیرون زمین، مجبوریم با بازیکنانی را که سه ماه و نیم تمرین نداشتند، جمعه در مسابقه حاضر شویم.

اخباری در پایان گفت: همه فوتبالی‌ها و مردم می‌دانند بازیکنی که سه ماه و نیم تمرین نداشته، هماهنگی عصب و عضله‌اش از دست رفته و قاعدتا با یکی دو جلسه تمرین برنمی‌گردد. ما در طول فصل که تمرین را سه چهار روز تعطیل می‌کردیم، می‌دیدیم شرایط بچه‌ها تغییر کرده است.

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