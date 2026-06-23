خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خاطرات جالب از دوران کودکی لوئیس انریکه

خاطرات جالب از دوران کودکی لوئیس انریکه
کد خبر : 1803699
لینک کوتاه کپی شد.

دوران کودکی لوئیس انریکه، سرمربی فعلی پاری‌سن‌ژرمن، تحت تأثیر خانواده‌ای کارگر و ساده سپری شده است. او با تلاش و پشتکار به موفقیت‌های بزرگ در فوتبال دست یافته و حالا به عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده دنیای فوتبال شناخته می‌شود.

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه در محله پومارینِ خیخون به دنیا آمد و دوران کودکی‌اش را در خانواده‌ای با شرایط مالی متوسط سپری کرد. پدرش راننده کامیون و مادرش خیاط بود و ارزش‌هایی مانند تلاش و ثبات را به او آموختند. یکی از مربیان او در دوران کودکی، خوسه ماری فرناندس د بریتو، در این باره گفت: «لوئیسین بزرگ‌ترین فرزند یک خانواده بسیار فروتن بود که برای خوردن به اندازه کافی داشتند، اما برای لذت بردن از زندگی نه.»

انریکه در دوران کودکی بیشتر وقت خود را در خیابان‌ها و در کنار دوستانش می‌گذراند و علاقه زیادی به فوتبال داشت. او فوتبال سالنی را در باشگاه تاریخی زیتوسا آغاز کرد و خیلی زود به موفقیت رسید و نخستین افتخاراتش را به دست آورد. این مربی همچنین به یاد می‌آورد که انریکه در جریان بازی‌ها علاقه زیادی به بالا رفتن از پله‌های ورودی زمین داشت؛ جایی که محل تجمع اهالی محله بود.

با وجود تمام موفقیت‌هایی که انریکه به عنوان بازیکن و مربی به دست آورده، برخی از خاطرات ویژه او به دوران کودکی‌اش در خیخون بازمی‌گردد. یکی از این خاطرات، قهرمانی در مسابقات فوتبال سالنی آستوریاس در سال ۱۹۸۱ است که یادآور نخستین موفقیت‌های او در دنیای فوتبال محسوب می‌شود و هنوز هم جایگاه ویژه‌ای در خانه‌اش دارد.

در ادامه این روایت آمده است: «همسرش، النا، به من گفت که این جام برای او از همه چیز ارزشمندتر است و تنها جایزه‌ای است که همیشه آن را تمیز می‌کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی