خاطرات جالب از دوران کودکی لوئیس انریکه

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه در محله پومارینِ خیخون به دنیا آمد و دوران کودکی‌اش را در خانواده‌ای با شرایط مالی متوسط سپری کرد. پدرش راننده کامیون و مادرش خیاط بود و ارزش‌هایی مانند تلاش و ثبات را به او آموختند. یکی از مربیان او در دوران کودکی، خوسه ماری فرناندس د بریتو، در این باره گفت: «لوئیسین بزرگ‌ترین فرزند یک خانواده بسیار فروتن بود که برای خوردن به اندازه کافی داشتند، اما برای لذت بردن از زندگی نه.»

انریکه در دوران کودکی بیشتر وقت خود را در خیابان‌ها و در کنار دوستانش می‌گذراند و علاقه زیادی به فوتبال داشت. او فوتبال سالنی را در باشگاه تاریخی زیتوسا آغاز کرد و خیلی زود به موفقیت رسید و نخستین افتخاراتش را به دست آورد. این مربی همچنین به یاد می‌آورد که انریکه در جریان بازی‌ها علاقه زیادی به بالا رفتن از پله‌های ورودی زمین داشت؛ جایی که محل تجمع اهالی محله بود.

با وجود تمام موفقیت‌هایی که انریکه به عنوان بازیکن و مربی به دست آورده، برخی از خاطرات ویژه او به دوران کودکی‌اش در خیخون بازمی‌گردد. یکی از این خاطرات، قهرمانی در مسابقات فوتبال سالنی آستوریاس در سال ۱۹۸۱ است که یادآور نخستین موفقیت‌های او در دنیای فوتبال محسوب می‌شود و هنوز هم جایگاه ویژه‌ای در خانه‌اش دارد.

در ادامه این روایت آمده است: «همسرش، النا، به من گفت که این جام برای او از همه چیز ارزشمندتر است و تنها جایزه‌ای است که همیشه آن را تمیز می‌کند.»

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