احتمال حضور نیمار در دیدار برزیل مقابل اسکاتلند

به گزارش ایلنا، کادر فنی تیم ملی برزیل به سرمربیگری آنچلوتی، نیمار را برای بازی سوم این تیم در جام جهانی در نظر گرفته‌اند. همچنین، غیبت رافینیا در این دیدار، سوالاتی را درباره جانشین او ایجاد کرده است. طرفداران می‌توانند نظرات خود را درباره بهترین ترکیب برای این بازی اعلام کنند.

در حالی که نیمار به دلیل مصدومیت بیش از یک ماه از میادین دور بوده، به نظر می‌رسد که او در این بازی به عنوان بازیکن تعویضی به میدان خواهد رفت. رافینیا به دلیل مصدومیت در دسترس نیست و گزینه‌هایی مانند لوئیز هنریکه، راین و اندریک برای جانشینی او مطرح شده‌اند.

در بازی قبلی برزیل مقابل مراکش، آنچلوتی ترکیب زیر را به میدان فرستاد: آلیسون، ایبانز، مارکینیوش، گابریل مگالهاس، داگلاس سانتوس؛ کاسمیرو، برونو گیمارش، لوکاس پاکتا؛ رافینیا، وینی جونیور و ایگور تیگو. تغییرات در ترکیب تیم در بازی مقابل هائیتی باعث بهبود عملکرد برزیل شد و حالا باید دید در برابر اسکاتلند چه نتیجه‌ای خواهند گرفت.

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