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شوک به اردوی فرانسه: مادر دشان فوت شد

شوک به اردوی فرانسه: مادر دشان فوت شد
کد خبر : 1803694
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سرمربی تیم ملی فرانسه با خبر غم انگیزی مواجه شد و احتمالا در دیدار مقابل نروژ غایب باشد.

به گزارش ایلنا، خبر غم‌انگیزی برای دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه در حین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد. او که تیمش را در دو بازی ابتدایی این رقابت‌ها به پیروزی رسانده بود، به دلیل فوت مادرش، بازی سوم برابر نروژ را از دست خواهد داد.

فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد که دشام به دلیل این مصیبت ناگوار به فرانسه بازخواهد گشت تا در مراسم تشییع جنازه مادرش شرکت کند. در غیاب او، مسئولیت هدایت تیم به دست دستیارش، گی استفن، سپرده شده است.

 

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