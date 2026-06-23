رونالدو پس از رکوردشکنی: این جواب من به منتقدان بود
کریستیانو رونالدو پس از درخشش در دیدار پرتغال برابر ازبکستان و ثبت یک رکورد تاریخی در جام جهانی، تأکید کرد پاسخ انتقادها را در زمین مسابقه داده است.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو پس از پیروزی تیم ملی پرتغال مقابل ازبکستان و ثبت یک رکورد تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶، درباره شادی گل و واکنش خود به انتقادهای اخیر صحبت کرد.
رونالدو که با به ثمر رساندن دو گل در این مسابقه، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود، دقایقی پس از پایان بازی مقابل دوربینها گفت: «من برگشتم.»
کاپیتان تیم ملی پرتغال در گفتوگو با شبکه اسپورت تیوی درباره این جمله که بلافاصله پس از سوت پایان مسابقه بر زبان آورد، توضیح داد: «برای این بود که فراموش نکنند.»
وقتی از او پرسیده شد آیا این بهترین پاسخ به انتقادهایی بود که پس از بازی نخست متوجه او شده بود، رونالدو با پاسخی کوتاه گفت: «همیشه.»
او در ادامه اظهار داشت: «خیلی خوشحالم، اما مهمترین مسئله عملکرد تیم بود؛ اعتمادی که به خودمان داشتیم و کاری که در زمین انجام دادیم. در طول هفته ضربات زیادی خوردیم و میدانستیم چنین اتفاقی رخ خواهد داد، اما تیم عملکرد خوبی داشت و پیشرفت زیادی کرد. هر اتفاق سختی میتواند جنبه مثبتی هم داشته باشد.»
رونالدو در این مسابقه همچنین با رسیدن به ۱۰ گل، از اوزهبیو عبور کرد و به بهترین گلزن تاریخ پرتغال در ادوار جام جهانی تبدیل شد.
ستاره پرتغالی درباره این رکورد گفت: «شکستن رکوردها همیشه لذتبخش است، اما مهمترین موضوع کمک کردن به تیم ملی برای رسیدن به اهدافش است. هدف ما در این مقطع، صعود از مرحله گروهی بود. با چهار امتیاز فکر میکنم عملاً صعود کردهایم. از این بابت بسیار خوشحالم.»
او همچنین افزود: «خدا به کسانی کمک میکند که سخت کار میکنند. میدانستم همتیمیهایم هم به من کمک خواهند کرد. هفته سختی را پشت سر گذاشتیم؛ هفتهای تاریک. احساس میشد انگار من دیگر از فوتبال خداحافظی کردهام، اما مثل همیشه مقاومت کردم، چون به تلاش و کار سخت ایمان دارم.»
رونالدو در پایان گفت: «باید اعتراف کنم که روزهای دشواری بود، اما حالا برگشتهایم.»