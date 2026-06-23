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ترکیب انگلیس و غنا اعلام شد

ترکیب انگلیس و غنا اعلام شد
کد خبر : 1803688
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تیم‌های ملی انگلیس و غنا با ترکیب‌های مشخص‌شده از سوی توماس توخل و کارلوس کی‌روش، امشب در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا،  توماس توخل و کارلوس کی‌روش ترکیب‌های اصلی انگلیس و غنا را برای دیدار امشب در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند برای جود بلینگام یک رکورد ویژه به همراه داشته باشد.

هافبک ۲۲ ساله سه‌شیرها با حضور در ترکیب اصلی، پنجاهمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد و به جوان‌ترین بازیکن تاریخ انگلیس تبدیل می‌شود که به این رکورد دست پیدا می‌کند. رکورد پیشین در اختیار وین رونی بود که در ۲۳ سالگی به پنجاه بازی ملی رسیده بود.

توخل نسبت به دیدار قبلی برابر کرواسی که با پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس همراه شد، دو تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرده است. جد اسپنس و مارک گهی جای نیکو اورایلی و جان استونز را در خط دفاع گرفته‌اند.

سرمربی انگلیس در فاز هجومی تغییری ایجاد نکرده و نونی مادوئکه و آنتونی گوردون بار دیگر از ابتدا به میدان می‌روند. در مقابل، بوکایو ساکا و مارکوس رشفورد این مسابقه را از روی نیمکت آغاز خواهند کرد.

هری کین در نوک خط حمله سه‌شیرها قرار دارد و جود بلینگام در کنار دکلن رایس و الیوت اندرسون، مثلث خط میانی انگلیس را تشکیل می‌دهد.

ترکیب انگلیس:
جردن پیکفورد، ریس جیمز، ازری کنسا، مارک گهی، جد اسپنس، الیوت اندرسون، دکلن رایس، جود بلینگام، نونی مادوئکه، آنتونی گوردون و هری کین.

ترکیب غنا:

آسارا، سنایه، آدیه‌تی، اوپوکو، منسا، یینرکی، توماس پارتی، سیبو، ویلیامز، آیو، سمنیو

 

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