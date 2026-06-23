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تغییرات جدید سرمربی انگلیس برای دیدار با غنا

تغییرات جدید سرمربی انگلیس برای دیدار با غنا
کد خبر : 1803686
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سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس، تغییراتی در ترکیب خط دفاعی خود برای دیدار با غنا ایجاد کرده است. این تغییرات پس از نمایش نه چندان مطمئن در نیمه اول بازی با کرواسی صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، توخل دو بازیکن جدید را به ترکیب تیم ملی انگلیس اضافه کرده است. دژد اسپنس و مارک گوهی به تیم اضافه شده‌اند و نیکو او رایلی و جان استونز به نیمکت ذخیره‌ها منتقل شده‌اند. این تغییرات به منظور تقویت خط دفاعی انجام شده است.

در بازی قبلی، انگلیس با نتیجه ۴-۲ کرواسی را شکست داد، اما عملکرد دفاعی این تیم انتقادات زیادی را به همراه داشت. گوهی به جای استونز به ترکیب بازگشته و اسپنس نیز که در بازی قبلی از نیمکت به میدان آمده بود، با نمایش خوب خود به ترکیب اصلی راه یافته است.

ترکیب باقی‌مانده تیم بدون تغییر باقی مانده است. آنتونی گوردون در سمت چپ و نونی مادوئکه در سمت راست به بازی ادامه می‌دهند. هری کین نیز به عنوان مهاجم اصلی در خط حمله قرار دارد. در خط میانی، جود بلینگهام، الیوت اندرسون و دکلان رایس به میدان خواهند رفت. ریس جیمز در پست دفاع راست و جوردن پیکفورد در دروازه قرار دارند.

انگلیس برای صعود به مرحله حذفی نیاز به پیروزی در این دیدار دارد، در حالی که غنا در بازی قبلی خود با پیروزی در دقیقه آخر مقابل پاناما به میدان می‌آید.

 

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