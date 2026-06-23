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اشتراک ویدئوی احساسی سخنرانی دیگو ژوتا در عروسی‌اش توسط همسرش

اشتراک ویدئوی احساسی سخنرانی دیگو ژوتا در عروسی‌اش توسط همسرش
کد خبر : 1803685
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همسر دیگو ژوتا، روت کاردوسو، به مناسبت سالگرد یک سالگی ازدواجشان، ویدئویی احساسی از سخنرانی عروسی او را منتشر کرد. این ویدئو تنها دو هفته قبل از درگذشت ناگهانی ستاره لیورپول در یک تصادف رانندگی ضبط شده است.

به گزارش ایلنا، روت کاردوسو در این ویدئو که حدود ۲۰ ثانیه طول دارد، لحظات شاد و زیبای روز عروسی را به نمایش گذاشته و بخشی از سخنرانی دیگو را نیز شامل می‌شود. دیگو در این سخنرانی با احساسی عمیق گفت: «آینده ما را به کجا می‌برد، شاید کسی اینجا باشد که بهتر از من بداند. اما حقیقت این است که من نمی‌دانم و برایم مهم نیست، تا زمانی که با تو هستم. من همیشه تو را دوست دارم، برانکی‌نیای من.»

این پست با حمایت و محبت بسیاری از طرف هواداران و دوستان دیگو مواجه شد. روبن نوس، یکی از نزدیک‌ترین دوستان او، با ارسال ایموجی قلب و ستاره به این پست واکنش نشان داد.

یاد و خاطره دیگو همچنان در دل‌ها زنده است و به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد درگذشتش، سرمربی تیم ملی پرتغال، روبرتو مارتینز، او را به عنوان عضو افتخاری تیم معرفی کرده است. بازیکنان پرتغال در این مسابقات دستبندهایی به یاد دیگو به همراه دارند که نام او بر روی آن‌ها حک شده است.

والدین دیگو نیز به دعوت فدراسیون فوتبال پرتغال در بازی افتتاحیه تیم ملی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در هوستون حضور داشتند و در حین نواخته شدن سرود ملی، تصویر دیگو بر روی صفحه‌نمایش‌های استادیوم به نمایش درآمد.

کاپیتان اسکاتلند، اندی رابرتسون، که در لیورپول با دیگو همبازی بود، به روت کاردوسو قول داد که در جام جهانی به یاد دیگو بازی خواهد کرد. دیگو در طول دوران حضورش در لیورپول ۱۲۳ بازی انجام داد و ۴۷ گل به ثمر رساند و نقش مهمی در قهرمانی این تیم در لیگ برتر ۲۰۲۴-۲۰۲۵ ایفا کرد. هواداران لیورپول در فصل گذشته با آواز خواندن نام او در دقیقه ۲۰ هر بازی به او ادای احترام کردند و شماره پیراهن ۲۰ او نیز به احترامش بازنشسته شد.

 

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