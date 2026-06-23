اینفانتینو از توقفهای آبخوری در جام جهانی دفاع کرد
رئیس فیفا به دفاع از توقفهای آبخوری اجباری در مسابقات جام جهانی پرداخت و تأکید کرد که این تصمیم به هیچ وجه از نظر اقتصادی به نفع فیفا نیست.
به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو در گفتوگو با یک رسانه معتبر، هدف از این توقفها را مقابله با گرمای شدید در برخی از شهرهای میزبان جام جهانی عنوان کرد و افزود: «در یک جام جهانی که تیمها باید در مدت ۳۹ روز، ۸ بازی انجام دهند، داشتن فرصتی برای استراحت بسیار مهم است.»
با این حال، این تصمیم با انتقادات زیادی روبهرو شده است. برخی از مربیان و بازیکنان معتقدند که این توقفها میتواند ریتم طبیعی بازی را مختل کند. اینفانتینو در پاسخ به این انتقادات گفت: «فیفا باید شرایط یکسانی را برای همه تیمها فراهم کند.»
وی همچنین اشاره کرد که این توقفها نمیتوانند به صورت انتخابی در بازیها اعمال شوند و افزود: «این بسیار دشوار است که یک مربی بتواند در یک بازی به دلیل گرما تغییراتی ایجاد کند و در بازی دیگر که دما کمتر است، این امکان را نداشته باشد.»
اینفانتینو همچنین تأکید کرد که فیفا هیچ سود اقتصادی از این توقفها نمیبرد و گفت: «تمام قراردادها قبل از این تصمیم امضا شده بودند و این موضوع صرفاً یک مسئله ورزشی است.»
رئیس فیفا به سطح بالای مسابقات نیز اشاره کرد و آن را «بسیار پرتنش» توصیف کرد و از استقبال خوب تماشاگران در شهرهای مختلف ابراز رضایت کرد. وی در پایان گفت: «بازیها فوقالعاده هستند.»