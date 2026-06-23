به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو در گفت‌وگو با یک رسانه معتبر، هدف از این توقف‌ها را مقابله با گرمای شدید در برخی از شهرهای میزبان جام جهانی عنوان کرد و افزود: «در یک جام جهانی که تیم‌ها باید در مدت ۳۹ روز، ۸ بازی انجام دهند، داشتن فرصتی برای استراحت بسیار مهم است.»

با این حال، این تصمیم با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. برخی از مربیان و بازیکنان معتقدند که این توقف‌ها می‌تواند ریتم طبیعی بازی را مختل کند. اینفانتینو در پاسخ به این انتقادات گفت: «فیفا باید شرایط یکسانی را برای همه تیم‌ها فراهم کند.»

وی همچنین اشاره کرد که این توقف‌ها نمی‌توانند به صورت انتخابی در بازی‌ها اعمال شوند و افزود: «این بسیار دشوار است که یک مربی بتواند در یک بازی به دلیل گرما تغییراتی ایجاد کند و در بازی دیگر که دما کمتر است، این امکان را نداشته باشد.»

اینفانتینو همچنین تأکید کرد که فیفا هیچ سود اقتصادی از این توقف‌ها نمی‌برد و گفت: «تمام قراردادها قبل از این تصمیم امضا شده بودند و این موضوع صرفاً یک مسئله ورزشی است.»

رئیس فیفا به سطح بالای مسابقات نیز اشاره کرد و آن را «بسیار پرتنش» توصیف کرد و از استقبال خوب تماشاگران در شهرهای مختلف ابراز رضایت کرد. وی در پایان گفت: «بازی‌ها فوق‌العاده هستند.»

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