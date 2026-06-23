پرتغال 5 _ ازبکستان 0 | طوفان رونالدو در هیوستون

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های پرتغال و ازبکستان در چارچوب هفته دوم گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه هیوستون برگزار شد و در نهایت با برتری پرگل ۵ بر صفر شاگردان روبرتو مارتینز به پایان رسید.

پرتغال که در نخستین مسابقه خود مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو به تساوی یک بر یک رسیده بود، این بار از همان دقایق ابتدایی نمایش هجومی خود را آغاز کرد و در دقیقه ۶ توسط کریستیانو رونالدو به گل نخست رسید. کاپیتان پرتغال در ادامه بار دیگر در دقیقه ۳۹ گلزنی کرد تا شمار گل‌های دوران حرفه‌ای خود را به ۹۷۵ برساند.

نونو مندس نیز در دقیقه ۱۷ با یک ضربه ایستگاهی تماشایی اختلاف را به دو گل افزایش داد و در ادامه، اشتباه خوسانوف و گل به خودی این مدافع در دقیقه ۶۰، چهارمین گل سلسائو را به همراه داشت. رافائل لیائو نیز در دقیقه ۸۷ با یک ضربه دقیق، گل پنجم پرتغال را به ثمر رساند تا شب رویایی شاگردان مارتینز تکمیل شود.

روبرتو مارتینز برای این دیدار روبن دیاز را پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب اصلی بازگرداند و ژوائو فلیکس نیز از ابتدا به میدان رفت. در سمت مقابل، فابیو کاناوارو با آرایشی دفاعی تیمش را روانه زمین کرده بود، اما ازبکستان نتوانست برابر قدرت هجومی حریف مقاومت کند.

رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، و اودیلجان خامروبکوف، هافبک تراکتور، در ترکیب اصلی ازبکستان حضور داشتند، اما اوستون اورونوف و ایگور سرگیف، دو بازیکن پرسپولیس، کار را از روی نیمکت آغاز کردند.

با این پیروزی، پرتغال چهار امتیازی شد و با روحیه‌ای بالا خود را برای دیدار حساس برابر کلمبیا آماده کرد. ازبکستان نیز پس از دومین شکست متوالی، در آستانه حذف از رقابت‌ها قرار گرفت.

ترکیب پرتغال:

دیوگو کاستا، ژوائو کانسلو، روبن دیاز، رناتو ویگا، نونو مندز، ژوائو نوس، ویتینیا، ژوائو فلیکس، برونو فرناندز، پدرو نتو و کریستیانو رونالدو

سرمربی: روبرتو مارتینز

ترکیب ازبکستان:

عبدالوحد نعمتوف، عبدالقادر خوسانوف، رستم آشورماتوف، شرزود نصرالله‌یف، عبدالله عبدالله‌یف، بهروز کریموف، اوتابک شکوروف، اودیلجان خامروبکوف، عزیزجان جانیف، عباس‌بک فیض‌الله‌یف و الدور شومورودوف

سرمربی: فابیو کاناوارو

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