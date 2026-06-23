فوری: رای پرونده دو ورزشکار ایرانی در کره جنوبی مشخص شد

به گزارش ایلنا، رسانه‌های کره‌ای اعلام کردند دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض دادستان و همچنین درخواست تجدیدنظر متهمان، حکم چهار سال حبس برای دو ورزشکار ایرانی که در این گزارش با نام‌های مستعار «الف» و «ب» از آنها یاد می‌شود را تأیید کرد. این دو پیش‌تر در دادگاه بدوی در ارتباط با یک پرونده تعرض جنسی که در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در شهر گومی تشکیل شده بود، مجرم شناخته شده بودند.

در مقابل، رأی برائت دو عضو دیگر کاروان ایران، شامل یک ورزشکار و یک مربی که در این گزارش با نام‌های «ج» و «د» معرفی می‌شوند، نیز بدون تغییر باقی ماند. دادستانی کره جنوبی این دو نفر را نیز به مشارکت در پرونده متهم کرده بود، اما دادگاه با استناد به کافی نبودن شواهد، حکم برائت آنها را صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را تأیید کرد.

این پرونده به حادثه‌ای بازمی‌گردد که در حاشیه رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی آسیا در شهر گومی و در محل اقامت تیم ایران رخ داد. پس از پایان تحقیقات پلیس و دادستانی، چهار عضو کاروان ایران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و پرونده به دادگاه ارجاع شد.

دادگاه بدوی با استناد به اظهارات شاکی و شواهد جمع‌آوری‌شده پس از حادثه، مسئولیت کیفری دو متهم اصلی را محرز دانست. در متن رأی آمده است که ماهیت رفتار ارتکابی سنگین بوده و شاکی نیز آسیب‌های قابل توجهی را متحمل شده است.

با این حال، دادگاه در تعیین مجازات، عواملی از جمله نداشتن سابقه کیفری در کره جنوبی و برخی شرایط پرونده را نیز مدنظر قرار داد و برای هر یک از دو متهم، چهار سال حبس در نظر گرفت؛ حکمی که اکنون در مرحله تجدیدنظر نیز عیناً تأیید شده است.

از سوی دیگر، دادستانی معتقد بود دو متهم تبرئه‌شده از روند وقوع حادثه اطلاع داشته و در آن نقش داشته‌اند، اما دادگاه اعلام کرد مدارک موجود برای اثبات این ادعا کافی نیست و به همین دلیل رأی برائت آنها پابرجا ماند.

در جریان رسیدگی به پرونده، دادستانی هم نسبت به میزان مجازات و هم نسبت به تبرئه دو متهم اعتراض کرده بود. در مقابل، وکلای دو محکوم نیز خواستار نقض رأی بدوی بودند، اما دادگاه تجدیدنظر هیچ‌یک از این اعتراض‌ها را وارد ندانست و رأی اولیه را به طور کامل تأیید کرد.

وکیل شاکی پس از صدور رأی اعلام کرد که این پرونده صرفاً موضوعی میان دو کشور نیست، بلکه به حقوق قربانیان و مسئولیت اخلاقی ورزشکارانی مربوط می‌شود که در رقابت‌های بین‌المللی نماینده کشور خود هستند.

با تأیید رأی دادگاه بدوی، پرونده از نظر رسیدگی قضایی وارد مرحله نهایی شده است؛ هرچند همچنان درباره میزان مجازات و همچنین تبرئه دو عضو دیگر کاروان ایران، بحث‌هایی در رسانه‌ها و محافل حقوقی کره جنوبی ادامه دارد.

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