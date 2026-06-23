گلر مکزیکی به دنبال شکستن رکورد کریس رونالدو
حضور دروازهبان مشهور مکزیکی، گیلمرو اوشوا، در ترکیب اصلی تیم ملی کشورش برای ششمین بار در جام جهانی نزدیکتر به واقعیت میشود. با صعود زودهنگام مکزیک به مرحله دوم این مسابقات، شایعاتی درباره احتمال حضور اوشوا در بازی مقابل جمهوری چک به گوش میرسد.
به گزارش ایلنا، الکسیس وگا، بازیکن شماره ۱۰ تیم ملی مکزیک، در اظهاراتی گفت: «این برای ممو (اوشوا) فوقالعاده خواهد بود. او یک افسانه برای مکزیک و تیم ملی است. همیشه آماده خدمت به تیم بوده و امیدوارم که سرمربی تصمیم درستی بگیرد.»
اوشوا که در سن ۴۰ سالگی به ششمین جام جهانی خود میرسد، در دو دوره قبلی (۲۰۰۶ و ۲۰۱۰) حتی یک دقیقه هم بازی نکرده است. با این حال، او به عنوان یکی از بازیکنان با تجربه و با افتخار در تاریخ جام جهانی شناخته میشود.
در این دوره، اوشوا به همراه کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به رکورد شش حضور در جام جهانی دست یافته است. این سه بازیکن به عنوان بازیکنان با بیشترین تعداد حضور در تاریخ جام جهانی شناخته میشوند.
با این حال، عدم حضور اوشوا در میدان در دو جام جهانی گذشته ممکن است مانع از دریافت نشان «افسانه» از سوی فیفا شود. این در حالی است که بازیکنانی چون مسی و رونالدو که پنج بار یا بیشتر در این رقابتها شرکت کردهاند، این نشان را بر روی پیراهن خود دارند.